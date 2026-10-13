De ce sunt standardizate subiectele la Evaluarea Națională și Bacalaureat. Prof. Liviu Papadima: Asta e dorința / video

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Subiectele de la Evaluarea Națională și Bacalaureat sunt standardizate cu un anumit motiv, iar profesorul Liviu Papadima a spus care este acesta.

Prof. univ. dr. Liviu Papadima, de la Universitatea din București, a explicat că standardizarea subiectelor de la Evaluarea Națională și Bacalaureat are drept scop evitarea scandalurilor. Potrivit acestuia, faptul că elevii sunt evaluați într-un interval scurt duce la apariția unor diferențe mari de notare între profesori.

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„Apare abordarea asta standardizată a subiectelor. Și la Evaluarea Națională, și la Bacalaureat există o anumită structură, un anumit tip de subiecte, elevii sunt antrenați numai în direcția acelor tipuri de subiecte, se fac multe meditații...”, a spus Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Dar știi de ce sunt subiectele standardizate? Păi, ce-și doresc guvernanții de la un examen național?”, a întrebat Liviu Papadima.

„Să-l treacă toți”, a spus Sorin Ivan.

„Să iasă cât mai puțin scandal. Asta e dorința. Problema cea mare cu Bacalaureatul și cu Evaluarea Națională este că sunt examene care concentrează într-o perioadă foarte scurtă o mare cantitate de personal.

Profesorii sunt chemați și cine vrea, dacă vrea, se duce acolo și așa... Rezultatul este că pe aceeași lucrare poți să găsești frecvent profesori care să dea unul 7 și unul 5”, a spus Liviu Papadima.

„Sunt diferențe mari”, a spus Sorin Ivan.

Note între 1 și 10 pentru o temă de casă a unui elev

Profesorul a adus în discuție un experiment în care profesorii au acordat note între 1 și 10 pentru aceeași temă a unui elev.

Acesta a explicat că elevul respectiv era foarte bine pregătit și a prezentat cu ușurință aceeași idee atât într-un limbaj academic, cât și într-unul familiar, dar profesorii au considerat abordarea jignitoare.

„Am făcut experimente, când mă ocupam de formarea profesorilor. Am discutat la un moment dat pe o temă de casă a unui elev, ce note i-ar da, și notele erau între 1 și 10”, a spus Liviu Papadima.

„Extraordinar!”, a spus Sorin Ivan.

„Un ecart fabulos! Pentru că unii ziceau: „Își bate joc de noi”. Puștiul ăla ce făcuse? Făcuse un soi de limbaj dublu. I se cerea o stupiditate oricum, să demonstreze că nu știu ce text e un basm. El scria în limbajul de manual: „Are elemente fantastice”, după care traducea în limbajul de stradă, dacă vrei. Adică: „E cu tot felul de ființe bizare și cu nu știu ce”.

Unii profesori au găsit că asta e jignitor la adresa lor: „Cum adică?”. Evident, copilul ăla avea o dotare foarte bună. E ceva să poți să stăpânești un dublu limbaj, spunând același lucru în variante stilistice foarte diferite. Asta e. De asta au nevoie de subiecte standardizate, ca să iasă cât mai puțin scandal”, a spus Liviu Papadima.

Care e soluția

Profesorul propune extinderea perioadei de evaluare a examenelor naționale pentru formarea unor echipe de evaluatori profesioniști, pentru ca toți elevii să fie notați după aceleași criterii.

„Există și o soluție la treaba asta, o soluție aritmetică. Am vorbit cu un secretar de stat și i-am spus de chestia asta. Zice: „Da, da, da, e o idee interesantă”. Fiind profesor de matematică, el a înțeles.

Modificăm variabilele, creștem perioada de timp pentru evaluare, cum fac nemții. Nemții dau proba scrisă în martie și au profesorii la dispoziție trei luni de corectare. Nu sunt luați acolo să stea să corecteze nu știu câte teze. În răstimpul ăla poți să-ți faci un corp de evaluatori profesioniști care să facă o evaluare profesionistă, care să aibă o notare omogenă și ai rezolvat problema. Și poți să dai și subiecte mai delicate.

Un exemplu foarte simplu: punem mare accent pe argumentație și e foarte important să învețe elevii cum se argumentează, să nu fie păcăliți de tot de fake news. La eseul argumentativ, foarte mulți profesori din România evaluează eseul respectiv în funcție de poziția lor, dacă ei sunt sau nu de acord cu teza pe care o susține candidatul.

Nu asta e problema! Problema este dacă omul ăla argumentează bine sau rău, indiferent ce temă a ales”, a spus Liviu Papadima la emisiunea DC Edu, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan la DC News și DC News TV.