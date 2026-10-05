Criza profesorilor lovește puternic: Cine mai predă disciplinele fundamentale. Mai putem avea un model românesc de succes al educație? Mihnea Costoiu, răspuns

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Există o criză importantă de profesori și putem spune că parcurgem o criză a profesiei didactice.

Discuția cu Mihnea Costoiu a pornit de la deficitul de cadre didactice calificate, semnalat inclusiv în colegii de prestigiu din București. Prof. univ. dr. Sorin Ivan, realizatorul emisiunii DC Edu, a ridicat problema posibilității de a construi un model românesc al educației în aceste condiții.

„Ne vin semnale nu numai din teritoriu, ci, recent, și de la colegii de prestigiu din București, că nu există profesori calificați la discipline fundamentale. Se completează cu suplinitori, cu pensionari, cărora le mulțumim pentru faptul că se implică. Dar, dacă nu avem profesori, cum putem aspira să facem reformă, să avem un învățământ de calitate, să visăm, poate, chiar la un model românesc al educației, așa cum vorbim despre cel finlandez? Ce ziceți? E o utopie? Politehnica oferă un model, zic eu, cel puțin european, în domeniul ei vast”, a zis Sorin Ivan.

Poate fi de succes modelul de educație românesc?

Mihnea Costoiu, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie „Politehnica București”, a afirmat că are încredere în modelul românesc și în rezultatele școlii, chiar dacă sistemul are numeroase probleme de rezolvat.

„Eu cred foarte sincer în modelul românesc. Școala românească este o școală foarte serioasă. Școala românească este o școală care are rezultate, indiferent cât am arunca cu pietre. Nu venim din neant. Avem o școală cu o tradiție extraordinară, cu bagaj instituțional, cultural și așa mai departe. În ultimii ani, noi aruncăm cu pietre în școala românească și arătăm doar ce este urât. Evident că sunt probleme, evident că avem foarte multe de făcut în interior, dar nu putem blama școala care ne-a format pe toți și care continuă să formeze. Și vă spun sincer: Am rămas în universitate, iar unul dintre motivele pentru care am rămas este că, în fiecare an, vin noi tineri, vine o speranță”, a zis Mihnea Costoiu la DC News.

Mihnea Costoiu a vorbit și despre dificultățile prin care a trecut Politehnica după anii ’90, într-o perioadă în care nevoia de ingineri și de expertiză era pusă sub semnul întrebării.

„Și credeți-mă, și în acest an o spun, văzând cei 15.000 de studenți veniți în anul întâi la Politehnică, sunt copii excepționali. Sunt copii foarte, foarte, foarte buni, care vin cu foarte multă speranță și cu foarte multă cunoaștere. A trimite în derizoriu școala care i-a format până aici înseamnă să greșim profund. Repet, sunt foarte multe probleme. Școala românească are modele și am arătat că avem modele. Am reconstruit acolo unde s-a dărâmat. Și Politehnica a fost într-o situație foarte complicată, după anii ’90, în care nu mai aveam nevoie de ingineri, nu mai aveam nevoie de expertiză. Am demonstrat, mergând în fiecare liceu din această țară, vorbind cu sute de companii, explicând tuturor, că nu se poate renaște o țară fără inginerie, fără tehnologie. Și lumea a înțeles. Greu, complicat, dar a înțeles. Suntem astăzi la 42.000 de studenți”, a zis Mihnea Costoiu.

Finanțare redusă și lipsă de continuitate

Sorin Ivan a vorbit despre noua generație care vine cu un potențial extraordinar.

„Mă bucur că subliniați valoarea tinerei generații. Sunt copii, sunt tineri foarte deștepți. Ei vin cu un potențial extraordinar. Avem tineri cu acest potențial de inteligență. Aurul cenușiu ni l-a dat Dumnezeu, pe lângă toate celelalte: aur, uraniu, apă și așa mai departe. Ne-a dat și aur cenușiu, cum zicea academicianul Malița. Avem profesori foarte buni. Sunt și unii care își caută un drum, o carieră, ca o haltă într-o posibilă evoluție. Atunci ce ne lipsește, domnule rector? Ne lipsesc decidenții, ne lipsește viziunea? Vorbim de reformă de trei decenii, într-un șir fragmentat de nu știu câți miniștri, nu știu câte încercări și eșecuri”, a zis Sorin Ivan.

„N-am reușit să avem o continuitate în viziune. Avem o finanțare foarte mică. Îmi pare rău că trebuie să spun, dar acesta este adevărul. Au fost anumite perioade de abundență, de câțiva ani, un an, doi, trei, în care am avut bani europeni să ne jucăm cu ei, după care au dispărut și așa mai departe. Deci n-am avut un buget. N-am avut această viziune de care vorbeam. Am avut o societate care s-a schimbat fundamental și care a desconsiderat școala. Și e și vina noastră, a celor care lucrăm în școală, că n-am reușit să ne impunem, în sensul bun al cuvântului, să ne impunem valorile. Foarte mulți profesori sunt blamați, sunt desconsiderați, sunt prost plătiți. De cele mai multe ori, au dus greul, cum se întâmplă și în acești ani”, a zis Mihnea Costoiu.