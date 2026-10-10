Traficul din Capitală, insuportabil la orele prânzului, în cursul anului școlar. Soluția propusă de sociologul Bogdan Bucur

Imagini surprinse într-o intersecție din Capitală. Sursa foto: Agerpres

Sociologul Bogdan Bucur vine cu o soluție pentru diminuarea traficului din Capitală la orele prânzului.

Sociologul Bogdan Bucur a fost invitatul jurnalistului Val Vâlcu, la interviurile DC NEWS, sâmbătă, 10 octombrie. Cei doi au discutat, printre altele, și despre problema traficului din Capitală. Val Vâlcu a atras atenția asupra aglomerației sufocante din jurul prânzului, atunci când numeroși părinți își iau copiii de la școală și ajung să petreacă ore în șir în trafic, în încercarea de a-i duce acasă sau la after-school. În acest context, jurnalistul a ridicat o întrebare esențială: reprezintă acest efort o investiție reală în educația copilului?

Val Vâlcu: La ora prânzului, începând de pe la 11:00, orașul e blocat

"La ora prânzului, începând de pe la 11:00, orașul e blocat. Probabil că și companiile dau liber angajaților cu copii sau poate nu mai lucrează ca să poată să ducă și să aducă copilul de la școală cu mașina, 10-20 de kilometri, o oră în trafic, în aerul poluat de țevile de eșapament. E o investiție în educația copiilor? Spunem că nu prea se ocupă românii de educație, educația nu face audiență, nu îi interesează, iată că fac sacrificii. În primul rând, e sacrificat copilul, trezit cu noaptea în cap, ținut o oră, două, în mașină. Va da roade această investiție, această suferință?", l-a întrebat jurnalistul Val Vâlcu pe Bogdan Bucur.

Sociologul Bogdan Bucur a subliniat că problema este strâns legată de lipsa infrastructurii școlare și de dificultatea părinților de a-și adapta programul de lucru cu cel al copiilor. Sociologul consideră că rezolvarea ar fi tocmai dezvoltarea infrastructurii școlare, domeniu despre care spune că a fost în mare parte abandonat în ultimii 35 de ani.

"Mi-a plăcut jocul de cuvinte cu care ați început. Evident că cei sacrificați sunt copiii. Nu, nu dă roade. Nu este un sistem eficient, știm bine asta. Îmi place că de fiecare dată deschidem cu teme care sunt strict esențiale, fundamentale. Noi evident că nu le putem rezolva, dar cel puțin începem o discuție și atingem niște subiecte care sunt extrem de serioase.

Soluția propusă de sociologul Bogdan Bucur

Vă dați seama că pentru a schimba această situație... Evident, copiii învață un număr limitat de ore, mai ales cei mici, și e și normal, cât să-l ții în școală? Problema fundamentală este că toți adulții lucrează, evident, mai mult de patru ore, mai mult decât e programul copiilor la școală. Și atunci, ce faci cu copilul la prânz? Este o întrebare strict esențială. Mă voi confrunta și eu cu ea la anul. La anul, dacă mă întrebați, vă voi da răspunsul pentru că atunci fiul meu intră în clasa zero.

Totuși, ca să nu batem apa-n piuă, este evident că soluția constă în dezvoltarea infrastructurii școlare, ceea ce noi nu am făcut aproape deloc în 35 de ani, căci banii s-au dus în cu totul și cu totul alte priorități naționale decât dezvoltarea celor două instrumente pe care statul le are la dispoziție pentru a ghida viitorul acestei națiuni: educația și cultura. Sunt singurele ministere și singurele instrumente prin care un stat poate să facă ceva pentru viitorul țării", a declarat Bogdan Bucur.