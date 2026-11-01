Botezul opulent cu lideri PSD, comentat de Marius Pieleanu: Socialiști de caviar. Sunt convins că Sorin Grindeanu nu a fost fericit

Inquam Photos/ Octav Ganea

Sociologul Marius Pieleanu a comentat imaginile de la botezul opulent al lui Alfred Simonis, iar analistul politic Bogdan Chirieac i-a adresat o întrebare-cheie.

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, și-a botezat cel de-al treilea copil sâmbătă, 31 octombrie, la Timișoara. La eveniment au fost mulți lideri importanți ai PSD. Sorin Grindeanu, președintele partidului, a fost chiar nașul copilului. De altfel, în 2018, Sorin Grindeanu a fost nașul de cununie al lui Alfred Simonis și al soției sale. În februarie 2020, președintele PSD l-a botezat și pe David, fiul celor doi.

Fostul lider al partidului, Marcel Ciolacu, și-a făcut apariția alături de partenera sa, Sorina Docuz. Și Lia Olguța Vasilescu a fost prezentă, însoțită de Claudiu Manda. Printre participanți s-au mai numărat: Paul Stănescu, Marian Neacșu, Florin Manole, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila. Imaginile de la eveniment au atras atenția publicului, în contextul în care opulența petrecerii, ținutele scumpe și meniurile elaborate au contrastat cu dificultățile financiare cu care se confruntă populația. Subiectul a fost comentat de sociologul Marius Pieleanu, iar analistul Bogdan Chirieac i-a adresat întrebarea care s-a aflat, probabil, pe buzele tuturor după apariția imaginilor.

"Sunt convins că scenele de acest fel nu reprezintă social-democrația"

Marius Pieleanu: "PSD este partidul care se află la putere și partidul care are cea mai mare grijă de cei mulți și săraci. Acesta este fundamentul Partidului Social Democrat din România. Imaginile pe care le-am văzut cu toții de aseară vor crea, cu siguranță, o confuzie majoră în rândul electoratului său. Care este realitatea? Este real ceea ce vedem noi cu ajutorul presei, imagini generale, sau este real ceea ce ne spun ei din fruntea statului, în calitate de reprezentanți ai Guvernului României? Hai să nu ne ascundem. Eu la această întrebare sper să mă ajute și bunul meu prieten, Bogdan Chirieac. Eu la această întrebare nu am un răspuns acum. Eu sunt convins de altceva. Sunt convins că scenele de acest fel nu reprezintă social-democrația și le doresc, chiar insist, să evite la maximum repetarea altor situații similare. Cu siguranță că nu face bine. Aceste imagini fac cât un milion de cuvinte și comunicate.

Imaginile au umplut internetul și televiziunile în ultimele 24 de ore. Au fost vizionate de toți votanții PSD, iar ei nu au nevoie de așa ceva acum. Opulența, etalarea ostentativă a luxului, nu ne ajută în astfel de vremuri. Gesturile acestea enervează foarte mult populația. Luxul ostentativ, asumat, o etalare masculină de tipul 'degeaba am făcut bani dacă ceilalți nu știu că sunt bogat' sau de tipul 'degeaba am pantofi cu talpă roșie dacă alții nu văd culoarea' îi transformă în pițiponci de Dâmbovița. Sunt socialiști de caviar. Sunt convins că președintele Grindeanu nu a fost fericit de ceea ce a văzut aseară, chiar dacă a participat. Sunt convins de asta. A trebuit să participe pentru că era nașul. Sper din tot sufletul ca în viitor să se evite astfel de lucruri. Într-un final, n-am cum să nu remarc că meniurile de la botez au avut mâncăruri consumate în mod frecvent de majoritatea celor care votează PSD, adică vârsta a treia și bugetarii".

Bogdan Chirieac: "Foarte bine punctat, domnule profesor. Eu cred că ați atins tot ce trebuia. Aceste imagini nu ajută PSD-ul sub nicio formă. În aceste vremuri complicate nu poți să pui sare pe rană. Singura întrebare este cât estimați că a pierdut PSD-ul după un astfel de eveniment"?

Marius Pieleanu: "Cu siguranță au pierdut ce au strâns de când au revenit la Putere. Au început bine cu măsuri, cu lucruri, cu intenții de politică publică, dar toate aceste chestiuni sunt anulate. Astfel de imagini fac cât milioane de cuvinte".