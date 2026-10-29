Ministrul Florin Manole, în vizită în centrele sociale din Dâmbovița realizate prin PNRR

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Ministrul Muncii, Florin Manole, a fost prezent, joi, în Dâmbovița, unde a vizitat patru centre sociale realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Astăzi, am primit în #Dâmbovița vizita ministrului Muncii, Florin Manole, alături de care am vizitat 4 centre sociale realizate prin PNRR și am văzut cum sunt implementate, în județ, programe de sprijin pentru persoanele vulnerabile, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

"La Târgoviște, împreună cu primarul municipiului, Cristian Daniel Stan, am vizitat două centre sociale:

- Centrul de Zi pentru Asistență și Suport al Persoanelor Adulte cu Dizabilități, o investiție de 3.900.000 lei, care oferă asistență medicală specializată, servicii terapeutice și sprijin zilnic pentru beneficiari.

- Centrul de zi „Șanse pentru Toți”, realizat printr-o investiție de 1.900.000 lei, destinat copiilor din medii vulnerabile. Aici, aceștia beneficiază de servicii de integrare și reintegrare în familie și societate, activități de recreere și socializare, reabilitare psihologică și asistență pentru sănătate.

La Priseaca, am vizitat Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „IRIS”, aflat în subordinea DGASPC Dâmbovița și realizat printr-o investiție de 4.900.000 lei. Aici, beneficiarii primesc servicii de recuperare neuromotorie, consiliere și sprijin pentru reintegrare.

La Răzvad, alături de primarul comunei, Emanuel Spătaru, am vizitat Centrul de Zi de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice din satul Valea Voievozilor. Investiția de 7.250.000 lei permite furnizarea de servicii medicale și de recuperare pentru seniori.

La Găești și Valea Mare, am văzut cum sunt implementate două programe, în valoare totală de peste 6.700.000 lei, prin care persoanele vârstnice primesc servicii de îngrijire la domiciliu, iar copiii vulnerabili beneficiază de sprijin alimentar și echipamente digitale.

Valoarea totală a acestor investiții și programe depășește 24.500.000 lei. Dincolo de cifre, vorbim despre servicii sociale mai aproape de oameni, sprijin concret pentru cei care au cea mai mare nevoie și șansa la o viață mai bună.

Grija față de persoanele vulnerabile trebuie să se reflecte în fapte concrete, în servicii accesibile și în respectul pe care îl oferim fiecărui dâmbovițean", a anunțat liderul PSD Dâmbovița.