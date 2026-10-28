Fotbalistul Andrei Petrache a fost găsit mort. Rapidistul fusese dat dispărut în 2 octombrie

Andrei Petrache a fost găsit după trei săptămâni de căutări. Fostul fotbalist, dat dispărut în 2 octombrie, a fost găsit decedat.

”Un ultim AHOE!.....pentru tine, Poe!

Ne luăm rămas-bun de la un prieten drag, fost jucător al echipei noastre și un camarad de nădejde. Ai fost mai mult decât un coleg, ai fost cel mai implicat căpitan al echipei, un lider adevărat și un om care ne-a oferit prietenie, bucurii și amintiri pe care le vom păstra mereu în suflet.

Ai fost o cărămidă importantă la temelia proiectului nostru, încă din momentul în care am pornit la drum cu echipa de fotbal. Prin implicarea, devotamentul și pasiunea ta, ai contribuit la construirea acestei echipe și la formarea unei familii care va păstra mereu vie amintirea ta.

Fluierul final a venit mult prea devreme, dar zâmbetul, bunătatea și amintirea ta vor rămâne vii în inimile noastre.

Dumnezeu să te aibă în pază și să ofere familiei tale putere și alinare.

Vei rămâne mereu unul de-al nostru.

Drum lin spre cer, camarade! Nu te vom uita niciodată!” scrie Asociația Clubul Sportiv Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului.

”Lumea asta mare nu era pentru tine, ai fost mult prea bun pentru ea”

Tânărul, de doar 26 de ani, a fost dat dispărut în 2 octombrie. Fusese văzut ultima dată în zona Crângași, din Capitală. A fost găsit în urmă cu o zi mort, în zona Casei Radio din București. Nu este clar în ce circumstanțe a murit.

O rudă a acestuia a scris: ”Cred că lumea asta mare nu era pentru tine. Ai fost mult prea bun pentru ea, atât de bun încât ai hotărât să pleci. Mult prea repede, prea devreme, prea tânăr. Dar cine suntem noi să judecăm? Ai lăsat mare durere în urma ta. Nu se va șterge niciodată”.

”E nedrept că oamenii atât de frumoși pleacă prea devreme”

Un prieten de-ai lui Andrei Petrache a scris:

”E greu să găsesc cuvintele potrivite când vine vorba de tine, cândva cele mai mari bucurii erau să ne adunăm cu toții în spatele blocului. „Hai în spate la Petrache!”… Așa spuneam mereu. Și, dacă stau bine să mă gândesc, nu era niciodată vorba despre un loc. Era vorba despre tine. Despre omul care ne aduna pe toți, care făcea ca acel loc să însemne ceva, care transforma niște zile obișnuite în amintiri pe care astăzi le purtăm cu noi.

Ai fost un om simplu, modest, inteligent, cu un simț al umorului fin și cu felul tău de a-i face pe oameni să te îndrăgească. Nu aveai nevoie să ieși în evidență ca să fii apreciat. Erai unul dintre oamenii aceia rari, pe care îi iubea toată lumea pur și simplu pentru ceea ce erau.

Și uite cum, fără să ne dăm seama atunci, am strâns amintiri care astăzi au devenit neprețuite. Pe vremea aceea ne adunam în spatele blocului fără să știm că într-o zi am da orice să ne mai întoarcem măcar pentru câteva minute la acele momente. Să mai fim copii, să mai râdem împreună, să mai auzim o glumă de-a ta și să mai spunem încă o dată: „Ne vedem în spate la Petrache!”

E nedrept că oamenii atât de frumoși pleacă prea devreme și lasă în urmă atâtea amintiri și atâta dor.

Andrei Petrache, pentru noi n-ai fost doar un prieten din copilărie. Ai fost o parte din copilăria noastră. Iar locul acela din spatele blocului va avea mereu ceva din tine. Pentru că, de fapt, noi nu mergeam doar „în spate la Petrache”. Mergeam acolo unde ne adunai tu, unde eram toți împreună și unde, fără să știm, trăiam unele dintre cele mai frumoase momente ale vieții noastre.

Drum lin, Andrei! Ai lăsat în urmă mai mult decât îți poți imagina și vei rămâne mereu în amintirile noastre, în poveștile copilăriei și în acel loc care, de acum înainte, ne va aminti întotdeauna de tine”.

Încă din data dispariției, familia lui Andrei a postat mesaje și anunțuri în speranța că va fi găsit.