Restricții la nivel național în Olanda, după apariția mai multor focare de gripă aviară

Găini/Gripă aviară. Sursa foto: Agerpres

Olanda impune măsuri la nivel național pentru protejarea păsărilor de curte, după apariția unor focare de gripă aviară.

Guvernul olandez a impus ca păsările de curte să fie ținute în spații închise sau în zone protejate, în urma detectării a trei focare de gripă aviară în ultimele zile. Măsura a fost anunțată astăzi, 28 octombrie, de ministrul Agriculturii, Silvio Erkens, care a avertizat că riscul unor noi infectări este considerabil, potrivit The Independent.

Crescătorii de păsări, obligați să le țină în spații închise

„Riscul unor noi infectări este semnificativ. Pentru a limita, pe cât posibil, suferința animalelor și pierderile proprietarilor de ferme, am decis să introduc, la nivel național, obligația de a ține păsările în interior sau de a le asigura o protecție corespunzătoare”, a declarat oficialul olandez.

Decizia vine într-un moment în care gripa aviară provoacă pierderi importante și în alte state. În Germania, aproximativ 400.000 de pui, raţe, gâşte şi curcani au fost sacrificaţi şi ulterior eliminaţi pentru a preveni răspândirea gripei aviare.

În SUA, cu doar câteva zile înainte, aproape un milion de găini au fost sacrificate la o fermă din statul american Illinois, în urma unui focar care a devenit, în această săptămână, cel mai mare dintre focarele active din țară.

Potrivit Departamentului Agriculturii al Statelor Unite (USDA), virusul a afectat 934.600 de păsări dintr-o exploatație comercială de găini ouătoare, situată în comitatul Clinton, Illinois. Conform informațiilor publicate de presa locală KSDK, ferma ar aparține companiei Rose Acre Farms și s-ar afla în apropierea localității Germantown. Pe site-ul propriu, compania se prezintă drept al doilea cel mai mare producător de ouă din Statele Unite.

În cazul gripei aviare înalt patogene, nu există un tratament care să permită eliminarea bolii din efectivele infectate. Din acest motiv, autoritățile recurg la sacrificarea păsărilor bolnave și a celor expuse virusului, pentru a limita răspândirea infecției.

Sacrificarea unui număr mare de găini poate afecta piața ouălor

Pierderea a aproape un milion de găini ouătoare ar putea avea consecințe asupra producției și aprovizionării cu ouă. Refacerea efectivelor necesită timp, astfel că reducerea numărului de păsări productive ar putea diminua cantitățile disponibile în magazine și ar putea determina creșterea prețurilor.

Amploarea focarului din Illinois depășește semnificativ dimensiunea celorlalte focare active raportate în Statele Unite. Potrivit datelor USDA, Minnesota se află pe următorul loc în privința numărului de păsări afectate, cu 168.880 de exemplare.

Situația face parte din epidemia de gripă aviară care afectează Statele Unite și care a fost identificată pentru prima dată în februarie 2022. De atunci, peste 210 milioane de păsări au murit din cauza bolii sau au fost sacrificate pentru a împiedica răspândirea virusului, conform raportului citat sursa amintită anterior.

Păsările migratoare contribuie la răspândirea virusului

Numărul cazurilor de gripă aviară crește de regulă în perioadele de toamnă și primăvară, când păsările sălbatice migratoare pot transmite virusul către păsările domestice. Infecția se poate răspândi prin contactul direct cu păsări infectate, dar și prin suprafețe, echipamente și alte materiale contaminate.

Aceste căi de transmitere fac ca fermele avicole să fie vulnerabile atunci când virusul ajunge în apropierea efectivelor sau pătrunde în exploatații. Restricționarea accesului păsărilor în aer liber și asigurarea unor spații protejate sunt măsuri menite să reducă riscul de contact cu păsările sălbatice infectate.