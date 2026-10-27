VIDEO „Triunghiul de aur” care dezvoltă România. Ovidiu Dranga: Suntem peste tot, dar avem un singur obstacol

Elevi premiați în cadrul Săptămânii diplomației științifice, alături de E. S. Ovidiu Dranga. Sursa foto: DCNEWS

Fostul ambasador Ovidiu Dranga a explicat, într-un interviu pentru DCNews, ce le lipsește românilor pentru a transforma performanțele tinerilor și potențialul lor în progres.

E.S. Ovidiu Dranga, fostul ambasador al României în Japonia, a oferit un interviu pentru DCNews cu ocazia moderării evenimentului „Săptămâna diplomației științifice” unde, printre altele, au fost premiați și olimpicii români la matematică, fizică, robotică, dar și alte ramuri ale fizicii și tehnologiei.

Performanțele tinerilor români, un motiv de încredere pentru viitor

Acesta a evidențiat că promovarea exemplelor de performanță din România are un rol foarte important pentru noile generații de copii, care își pot construi viitorul în țară.

„Le-am arătat că există în România locuri unde pot veni să lucreze, unde le este recunoscut talentul și unde performanța le este recompensată. Aici pot găsi resurse intelectuale și nu doar de nivel mondial, unde există o prețuire pentru conștiinciozitate și performanța academică, unde există respect pentru muncă și spiritul de echipă, fără de care nu se poate face nimic. Dacă fiecare liceu sau școală din România și-ar propune să își ducă elevii, din când în când, în zone în care există performanță - de exemplu, la uzina Dacia din Mioveni, sa vadă unde se fabrică o mașină românească performantă și competitivă în Europa, pentru că Dacia este un brand, sau la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice din Râmnicu Vâlcea, despre care puțini știu. Iar exemplele pot continua.

(...) Aș revoluționa Școala Altfel. În fiecare săptămână de acest fel, ar trebui să se viziteze puncte în care România a atins un nivel ridicat de performanță - industrie, tehnologie, agricultură. Sunt ferme care lucrează impecabil, cu randamente mult superioare altor țări. S-a investit enorm în infrastructură”, a spus fostul ambasador Ovidiu Dranga, într-un interviu exclusiv DCNews.

„România s-a schimbat fundamental în ultimii ani, iar acești copii reprezintă România viitorului. Performanțele lor sunt performanțele întregii societăți, pentru că ei sunt produsul acestei societăți, care a evoluat formidabil în toate domeniile, și peformanța lor trebuie pusă într-un context mai larg.

România, în primul rând prin ei, este perfect integrată și integrabilă în comunitatea internațională științifică, diplomatică și economică. Nu mai avem niciun motiv să avem vreun complex de inferioritate. Suntem, cum se spune, de acolo - peste tot: în știință, în tehnologie, în economie ș.a.m.d. Ne merităm pe deplin locul în toate structurile, organizațiile din care facem parte. Suntem la un nivel de dezvoltare foarte ridicat. Mai avem mult de lucru, e adevărat, dar acest lucru nu ne împiedică să recunoaștem parcursul excepțional de până acum”, a adăugat fostul ambasador.

Apartenența la UE și NATO, un impuls pentru dezvoltarea României

Ovidiu Dranga a subliniat că integrarea la NATO și Uniunea Europeană a României a consolidat încrederea în țară, iar noile generații arată că viitorul este unul pozitiv.

„România s-a dezvoltat exponențial, pentru că apartenența la NATO și la Uniunea Europeană a dat o siguranță și încredere în noi cum n-am mai avut de multă vreme. Generațiile care au contribuit la acest succes ar trebui să știe că munca lor nu a fost zadar, iar cei care preiau ștafeta în curând sunt mai buni, mai ambițioși, mai implicați și dedicați meseriilor pe care le fac sau pentru care se pregătesc decât noi”, a mai spus E.S. Dranga, care a explicat că elevii români sunt adesea întrebați de ce sunt printre cei mai buni din lume la multiple discipline, iar întrebarea, în sine, este una eronată - elevii din România perfomează pentru că muncesc, la fel ca oricare alți copii.

„Sistemul care îi pregătește pe acești copii este unul performant, iar elevii români nu trebuie să-și justifice performanța, nivelul de excelență. Ei sunt foarte buni! (...) Acești elevi excepționali au spus că se simt foarte bine că sunt români și că ei câștigă competiții internaționale - este expresia unui patriotism lucid și inteligent. Nu e despre mândria de a fi român, ci înțelegerea faptului că noi, românii, suntem bine plasați pe harta Europei, pe harta lumii și nu suntem doar frecventabili, ci competitivi în foarte multe domenii, dacă nu în toate”, a punctat acesta.

Triunghiul de aur care poate susține evoluția României

„Performanța românească e recunoscută și apreciată în America, Europa, Asia și asta ar trebui să ne dea încredere și să ne motiveze să avem un nivel de ambiție mai ridicat. Ceea ce ne lipsește este tocmai ambiția, pentru că nu avem un alt obstacol pe care ni-l fixează cineva, nu are nimeni nimic cu noi. Schimbarea trebuie să înceapă cu fiecare dintre noi, nu trebuie să așteptăm de la alții schimbarea. La Săptămâna diplomației științifice am demonstrat că putem fi mai uniți, cu un scop comun: acela de a arăta că suntem performanți, calificați și îndreptățiți să avem aspirații mai înalte.

Eu sunt promotorul acestui triunghi de aur: mediul antreprenorial-mediul academic-autoritățile publice. Nimic nu se poate face în afara acestui triunghi de aur. Nu se poate face nimic fără bani, fără inovare, fără resurse bine direcționate de stat în domenii prioritare.

E nevoie de o sinergie, de strategii, de un plan destul de simplu: acela de a aloca resursele adecvate câtorva priorități, pe care le putem stabili doar într-un dialog profesionist aplicat, onest cu mediul privat și mediul academic. Ideile de acolo vin! Trebuie să generăm și să construim așa-zisele motoare de inteligență, generatoarele de idei, pe care apoi să le transpunem în politici publice”, a transmis E.S. Dranga.

Ovidiu Dranga: Neîncrederea, principalul obstacol în progresul național

„Aici, undeva, se rupe filmul - între idee și proiect! Explicații există, dar ele trebuie căutate în modul deficitar în care ne organizăm, în modul în care ne raportăm la realitățile din jurul nostru. Nu e bine să trăim în bule, în comunități închise - ele n-au viitor! Viitorul aparține comunităților care se deschid - că e comunitatea științifică sau mediul de afaceri - trebuie să creăm punți între ele, interacțiuni bine gestionate.

Aceste lucruri se întâmplă în alte țări. Am văzut în Polonia, unde am fost ambasador opt ani, câte ecosisteme s-au creat. Poate asta ne lipsește: un mecanism de a crea ecosisteme sustenabile în tehnologiile înalte, în energie, în infrastructură, în cercetarea fundamentală cu aplicații industriale în domenii de vârf.

Toate lucrurile acestea nu se pot întâmpla fără implicarea politicului, în mod evident. Există, undeva, o frontieră nevăzută, care vine din neîncredere, iar aceasta trebuie abandonată. Nu avem motiv să nu avem încredere unii în ceilalți. Din această neîncredere provine teama de a face mai mult, unde se adaugă comoditatea, iar rezultatul este, uneori, stagnarea. Progresul înseamnă inovare, ambiție, un sentiment foarte bine înțeles al identității”, a mai punctat E.S. Ovidiu Dranga, la DCNews.

„Săptămâna diplomației științifice” se desfășoară la Măgurele în perioada 26-29 octombrie 2026, reunind cercetători, diplomați și oficiali ai misiunilor diplomatice. Evenimentul are ca scop facilitarea cooperării internaționale în cercetare și inovare, precum și a dialogului instituțional.