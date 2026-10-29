Cum recrutează Rusia oameni pentru a comite acte de sabotaj în România. Explicațiile SRI: "Nu vă imaginați că sunt un fel de James Bond"

Imagine cu rol ilustrativ / FOTO: Pexels

Ovidiu Marincea, purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații (SRI), a explicat cum recrutează Rusia persoane pentru a comite acte de sabotaj pe teritoriul României.

Ovidiu Marincea, purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații (SRI), a explicat cum recrutează Rusia persoane pentru a comite acte de sabotaj pe teritoriul României și ce fel de oameni sunt vizați pentru a executa astfel de ordine. Se pare că rușii aleg de obicei oameni vulnerabili, "nu spioni bine antrenați". Țintesc persoane care au probleme cu banii, probleme de ordin penal sau persoane care se simt excluse din societate.

Declarațiile lui Ovidiu Marincea vin după ce zilele trecute SRI a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia, implicată în provocarea incendiului de la fabrica de arme Carfil.

Ce înseamnă un sabotaj din partea Rusiei

Întrebat în cadrul unui interviu pentru Antena 3 CNN ce înseamnă un sabotaj din partea Federației Ruse, acesta a spus: "Este acea acțiune ostilă, organizată sau coordonată în favoarea Federației Ruse, cu scopul de a distruge sau de a perturba anumite obiective sau activități care pot afecta securitatea națională. Concret, o infrastructură energetică din România, un obiectiv militar sau un obiectiv industrial pot fi afectate de aceste acte de sabotaj. Face parte din acțiunile hibride ale Federației Ruse, pe care le-a demarat odată cu invazia din Ucraina".

Cum încep acțiunile de sabotaj

Cât despre cum se poate derula o activitate de sabotaj în România, acesta a explicat: "Acțiunile de sabotaj, ca parte a războiului hibrid, pot începe printr-o simplă solicitare pe o rețea socială, prin care i se oferă unui cetățean o sumă de bani, în general, mult mai mare față de cerință".

"Nu vă imaginați că cei care efectuează acte de sabotaj sunt un fel de James Bond"

Ulterior, el a explicat și cum arată persoanele care sunt de obicei recrutate pentru a efectua astfel de acte de sabotaj, precizând că nu sunt "spioni foarte bine antrenați", așa cum poate mulți cred.

"Este un cetățean vulnerabil, în general. Este un cetățean care are probleme cu banii sau care are probleme de ordin penal ori care este exclus din societate, din grupurile sociale din care face parte. Și atunci această vulnerabilitate este exploatată la maximum de coordonatori. Trebuie să fii foarte atent pentru a alege cu precizie pe cineva care își poate duce la bun sfârșit o astfel de acțiune.

Nu vă imaginați că cei care efectuează acte de sabotaj sunt un fel de James Bond sau de spioni foarte bine antrenați. După cum ați putut vedea din cazurile pe care Serviciul Român de Informații le-a făcut publice începând cu 2024 încoace, noi am făcut publice patru astfel de cazuri de sabotaj în România. Puteți observa că cei care le-au executat sunt niște persoane utilizate într-un scop foarte bine precis și coordonate.

Ca în toate celelalte state, pentru că nu vorbim doar despre România, toate aceste activități sunt coordonate. Ele pot începe de la documentarea anumitor obiective militare, prin solicitări care par ușoare, pentru o sumă consistentă de bani: să mergi și să documentezi, să faci niște fotografii. Nu în ultimul rând, prin recrutarea de agenți din alte state, din state proxy, Federația Rusă își ascunde originea acțiunii de sabotaj, a atacului. Adică, cu alte cuvinte, Federația Rusă poate da vina pe alte state, ceea ce s-a și întâmplat", a mai declarat Ovidiu Marincea.

SRI se teme de Rusia?

Ovidiu Marincea a fost întrebat și dacă celor din SRI le este frică de Rusia.

"Frica presupune, în esență, lipsa de cunoaștere sau incertitudine cu privire la capacitatea de a face față unei amenințări. Astăzi a devenit evident că Rusia derulează activități în multiple domenii, care îngrijorează nu doar statul român, ci întreaga Europă, întreaga comunitate euroatlantică. Dacă vecinii ucraineni se confruntă cu o amenințare militară directă, noi, în interiorul granițelor NATO, asistăm la provocări dinspre toate celelalte instrumente non-militare, cunoscute drept hibride în limbajul uzual.

Deci, revin și subliniez: frica este direct proporțională cu lipsa cunoașterii și cu lipsa viziunii ori a resurselor, iar serviciul nu se regăsește în niciuna dintre situațiile pe care tocmai le-am menționat. Nu ne lipsește cunoașterea, nu ne lipsește viziunea. Cooperăm activ și ne coordonăm atât la nivel național, cât și partenerial, sub o viziune comună, iar din perspectiva resurselor vă asigurăm că alocăm tot ceea ce este necesar pentru a ne îndeplini misiunea.

Mesajul meu final ar fi: nu, frică nu ne este, însă suntem preocupați și privim cu responsabilitate escaladările pe care Rusia le realizează recent", a mai spus Ovidiu Marincea.