Șoferii din Italia vor putea să-și personalizeze numerele de înmatriculare. Cât vor costa plăcuțele auto

Italia va introduce numere de înmatriculare personalizate pentru autoturisme, Guvernul Meloni urmărind, prin această noutate, să crească veniturile la bugetul de stat.

Guvernul Italiei va permite automobiliştilor să îşi personalizeze plăuţele de înmatriculare ale vehiculelor, o măsură menită să aducă noi venituri la buget care urmează exemplul altor ţări, precum SUA şi Marea Britanie, transmite Reuters.

Și în România, șoferii pot alege o combinație specifică de cifre și litere din stocul disponibil la Serviciul Public Comunitar Regperm (DRPCIV), plătind o taxă suplimentară. Unele combinații sunt interzise.

Giorgia Meloni vrea mai mulți bani la bugetul statului

Premierul Giorgia Meloni a anunţat această măsură miercuri, cu ocazia prezentării proiectului de buget pentru anul 2027, descriind iniţiativa privind plăcuţele de înmatriculare drept o „notă plină de culoare”.

„Fiecare se va putea răsfăţa după bunul plac, evident, contra cost. Ceva îmi spune că, în acest caz, creativitatea italienilor ar putea ieşi cu adevărat în evidenţă”, a declarat Meloni.

Cât vor costa numerele de înmatriculare personalizate în Italia

Conform unui decret, plăcuţele de înmatriculare personalizate vor costa aproximativ 600 de euro (669 de dolari) pentru autoturisme şi 360 de euro pentru motociclete.

Cei care aleg personalizarea nu vor mai plăti costul plăcuțelor standard, inclus deja în cheltuielile de înmatriculare și punere în circulație. Acesta este în prezent de 41,78 euro pentru formatul standard și de 45,31 euro pentru cel pătrat, potrivit Corriere della Sera.

Un oficial din cadrul Trezoreriei italiene a refuzat să facă o estimare cu privire la veniturile care ar putea fi generate de această măsură.

În prezent, plăcuţele de înmatriculare ale vehiculelor în Italia au forma unui şir de două litere, trei cifre şi două litere. Nu este clar în ce măsură şoferilor li se va permite să se abată de la acest format standard.

Val de glume pe rețelele de socializare

Reforma a declanşat un val de glume şi meme-uri pe reţelele de socializare, pe fondul îngrijorărilor că plăcuţele personalizate ar putea deschide calea pentru insulte şi limbaj vulgar.

Unii au salutat măsura. Printre aceştia se numără taximetriştii, care au afirmat că numerele personalizate şi distinctive ar putea facilita identificarea operatorilor autorizaţi şi combaterea serviciilor ilegale.

În schimb, partidele de opoziţie s-au arătat mai puţin entuziasmate, susţinând că iniţiativa privind plăcuţele de înmatriculare este o diversiune destinată să atragă atenţia de la probleme mai urgente pe care bugetul nu le abordează.

„Meloni ar trebui să ştie că italienii şi-au ales deja propriul mesaj personalizat, iar acesta sună aşa: „Meloni, pleacă!”, a declarat Francesco Silvestri, parlamentar al Mişcării Cinci Stele (M5S), potrivit Agerpres.