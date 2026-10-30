Adrian Agachi (BOR): „Într-o lume care își propune să le ofere copiilor valorile necesare, celebrarea Halloween nu și-ar găsi vreodată sensul”

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al BOR / Foto: Agerpres

Reprezentanții Patriarhiei Române critică dur popularizarea Halloween-ului și consideră că această „sărbătoare” încurajează întunecarea sufletească și nu face decât să alimenteze violența, vulgaritatea și izolarea în rândul copiilor. Purtătorul de cuvânt al instituției, Adrian Agachi, avertizează că ignorarea valorilor morale în favoarea unor astfel de evenimente adâncește confuzia și bezna spirituală din societate.

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, leagă popularizarea și celebrarea Halloween-ului de actele de violență, vulgaritatea, indiferența, lipsa de implicare și izolarea copiilor. El precizează, într-o postare pe pagina sa de Facebook, faptul că într-o lume care își propune să le ofere copiilor valorile necesare și o educație potrivită, celebrarea acestui „eveniment” nu și-ar găsi vreodată sensul.

„Însă, în universul paralel în care am ajuns să trăim, în „minunata lume nouă”, așa cum o numea atât de inspirat Aldous Huxley, valorile și virtuțile devin cuvinte scrise pe nisip, iar întunecarea sufletească a omului ajunge să fie lăudată și încurajată prin toate mijloacele posibile.

Ne mirăm de actele de violență, de vulgaritatea și indiferența, de lipsa de implicare și izolarea copiilor, dar oare facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a împiedica asemenea rezultate triste?

Nu vom reuși să vindecăm aceste probleme grave îmbrăcându-i pe copii în costume care înfățișează monștri sau vrăjitoare.

Poate că vom trăi doar iluzia adaptării la lumea prezentă.

O lume tot mai confuză, în care bezna spirituală și violența, lipsa de educație și primitivismul par să primeze asupra bunătății, căldurii sufletești, empatiei sincere și comportamentului politicos.

O lume în care Halloween-ul a ajuns să fie sărbătorit aproape zilnic”, scrie Adrian Agachi pe Facebook.

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