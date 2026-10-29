București: 550 de persoane vor reveni în locuințe mai sigure în 2027, după lucrările de consolidare. Ce blocuri vor fi gata primele

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Din articol Municipalitatea începe consolidarea altor aproximativ 20 de imobile

Un număr de 217 familii, reprezentând 500 de persoane, vor putea reveni în locuințele lor din București după lucrările de reconsolidare.

Un număr de 217 familii, adică 550 de persoane, vor reveni de anul viitor în locuinţe noi, curate şi sigure, blocurile lor vechi de aproape 100 de ani, încadrate în clasa I de risc seismic, fiind în prezent în curs de consolidare de către Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a anunţat Primăria Capitalei.

Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) a transmis joi, printr-o postare pe Facebook, că primii care vor reveni acasă sunt locatarii blocului din strada Biserica Enei nr. 14. Este o clădire din 1936, cu cinci etaje şi 30 de apartamente. Lucrările au început în vara anului trecut, sunt la stadiul de 85% şi vor fi gata la începutul lui ianuarie 2027. În prezent se lucrează la finisaje - montat parchet, uşi, instalaţii sanitare, prize, zugrăvit.

Municipalitatea începe consolidarea altor aproximativ 20 de imobile

Tot în ianuarie, dar la final de lună, va fi finalizat blocul de pe strada Blănari nr. 14. Este o clădire monument istoric construită între anii 1934 şi 1937, emblematică pentru generaţii întregi de tineri şi studenţi, deoarece aici a funcţionat Club A. La etaj sunt 39 de apartamente. Joi, muncitorii lucrau la faţadă şi la finisaje.

Vor mai fi finalizate, în 2027, alte cinci blocuri de locuinţe de pe străzile: Ştirbei Vodă nr. 20 (în primăvară), Boteanu 3A - 3B, Dianei nr. 2, Pictor Ştefan Luchian nr. 12 C şi Vânători nr. 17.

Alte şapte imobile (dintre care două publice) sunt în şantiere, în diferite stadii: strada Mihai Vodă nr. 13, strada Lipscani nr. 18-20 - viitoarea Pinacotecă a Bucureştiului, bulevardul Carol I nr. 63, unde joi muncitorii lucrau la structura de rezistenţă a blocului, străzile Dionisie Lupu nr. 55, Domniţa Anastasia nr. 7 - Muzeul Gheorghe Tattarescu, Lipscani nr. 70 şi Blănari nr. 2.

Anul viitor, Municipalitatea începe consolidarea altor aproximativ 20 de imobile, toate cu fonduri nerambursabile, prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS), conform Agerpres.