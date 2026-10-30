11 ani de la tragedia Colectiv. Andrei Găluț (Goodbye to Gravity) a revenit pe scenă: „Au vindecat ceva din durerea ultimilor ani”

Foto: Agerpres

Vineri, 30 octombrie 2026, se împlinesc 11 ani de la tragedia de la Colectiv, în urma căreia au murit 65 de oameni.

Pe 30 octombrie 2015, un incendiu izbucnit în clubul Colectiv din Capitală, în timpul unui concert al trupei Goodbye to Gravity, a provocat moartea a 65 de persoane şi rănirea gravă a altor zeci de persoane. Doar în acea noapte au murit 27 de persoane.

Asociaţia Colectiv GTG3010 a anunţat că anul acesta nu va fi organizat niciun eveniment la locul fostului club, însă o parte dintre părinţii celor care au murit în incendiu vor fi la faţa locului.

"Asociația Colectiv GTG 3010, Nu organizează în data de 30 octombrie 2026 nici un eveniment la Colectiv.

Vom fi însă acolo o parte dintre părinți, care mai suntem și care mai putem, fiecare cum și cànd poate. Ca în fiecare an vor veni și prieteni ai copiilor noștri pentru a aprinde o lumânare în memoria lor", a transmis asociaţia pe Facebook.

Solistul trupei Goodbye to Gravity s-a întors în 2026 pe scenă

Pentru prima dată de la tragedia din Colectiv, Andrei Găluţ, solistul trupei Goodbye to Gravity, s-a întors pe scenă. Acesta a fost la un festival al chitariştilor, în septembrie, iar emoţiile au fost mari.

"Este pentru prima dată în 11 ani când îmi găsesc curajul să urc din nou pe scenă, iar pentru asta le sunt recunoscător celor de la Asociatia Culturala PLAY, care mi-au oferit ocazia să apar înaintea unui public cu adevărat special. Toți cei care au învățat piesele Goodbye To Gravity și au venit să le cânte alături de mine au vindecat ceva din durerea ultimilor ani și, mai important, au dus mai departe mesajul și menirea muzicii noastre.

Speranța este o forță tot mai rară zilele acestea și pot să spun, fără să exagerez, că oamenii pe care i-am întâlnit la festival, de la chitariști, la fani, voluntari, staff, jurnaliști și participanți în general, indiferent de vârstă, mi-au redat credința că, atunci când ne unim pentru ceva în care credem - în acest caz, educația prin muzică - putem să construim comunități care să însănătoșească România", a scris Andrei Găluţ pe pagina de Facebook a trupei Goodbye to Gravity.

PNL, mesaj la 11 ani de la Colectiv

Într-un mesaj pe Facebook, cu titlul "O rană deschisă, o datorie permanentă", liberalii au transmis că tragedia din clubul Colectiv nu este doar o pagină neagră din istorie, ci şi o responsabilitate.

"Astăzi se împlinesc 11 ani de la noaptea care a schimbat definitiv România. Pe 30 octombrie 2015, 65 de tineri și-au pierdut viața, iar sute de destine au fost frânte pentru totdeauna în tragedia de la clubul Colectiv.

Timpul trece, însă durerea familiilor rămâne neschimbată, iar pentru noi, ca societate, ca și clasă politică, această zi trebuie să fie un moment de profundă smerenie, analiză și asumare. Colectiv nu este doar o pagină neagră din istorie, ci o responsabilitate care ne obligă în fiecare zi.

Modernizarea sistemului medical românesc, dezvoltarea centrelor pentru marii arși și aplicarea strictă a normelor de siguranță publică nu sunt opțiuni, ci obligații morale de la care nu avem dreptul să ne abatem. Ca liberali, credem cu tărie că o Românie puternică este o Românie în care cetățenii sunt protejați de instituțiile statului, iar regulile sunt respectate fără excepție.

Suntem datori să continuăm reformele, să sprijinim modernizarea spitalelor și să construim acel stat funcțional în care siguranța cetățeanului este prioritatea absolută. Numai prin acțiuni concrete și transparență putem onora memoria celor care nu mai sunt printre noi.

Gândurile noastre de compasiune se îndreaptă astăzi către toate familiile care au pierdut pe cineva drag, dar și către supraviețuitorii care poartă și acum urmele acelei nopți.

Să nu uităm!", au scris cei de la PNL.

Sociologul Gelu Duminică trage concluziile după 11 ani

Gelu Duminică, sociolog, a tras concluziile schimbărilor din ultimii 11 ani din România.

"11 ani de la Colectiv.

- Am promis că schimbăm sistemul. Doar am promis....

- încă suntem guvernați de "merge și așa". Continuăm să evităm regulile pe care le dorim aplicate de ceillalți.

- Siguranța este încă văzută ca o cheltuială care " nu merită". Vezi punctul 2.

- Căutăm vinovați după tragedii.

- Instituțiile reacționează cu precădere în criză, După ce trece emoția publică, ajungem iar la "merge și așa".

- Tolerăm mici abateri, ba chiar oferim argumente pentru a susține nevoia lor, până când ele produc mari catastrofe. Catastrofa se produce, trece emoția și o luăm de la capăt ca și cum nimic nu s-a întâmplat.

- Credem că „nouă nu ni se poate întâmpla”.

- Cultura improvizației rămâne mai puternică decât cultura responsabilității.

- Memoria victimelor este invocată des, dar lecțiile lor sunt aplicate rar.

Pentru că adevărata lecție de la Colectiv e despre consecințele nepăsării. Dar asta ne obligă să ne uităm la noi înșine și să schimbăm ce e de schimbat. Preferăm să n-o facem. Din superioritate și/sau din nepăsare.

Normal, avem pretenția ca lucrurile să se schimbe..... și o luăm de capăt cu promisiunea de a schimba sistemul", a scris Gelu Duminică pe Facebook.