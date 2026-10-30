Modelul moldovenesc de digitalizare pe care tabăra Bolojan voia să-l adopte în România a fost spart de hackeri. 750.000 de persoane, afectate. Chirieac și Ciutacu, dialog savuros: Unde e miliția?

Infractori cibernetici, foto Freepik ilustrativ

Autoritățile române erau aproape de a adopta modelul de digitalizare din Republica Moldova, ale cărui sisteme guvernamentale au fost vizate de un atac cibernetic.

Modelul de digitalizare pe care au încercat să-l implementeze vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Darău, ce urma să fie interconectat cu sistemele din Republica Moldova, a fost spart complet. Aproximativ 750.000 de numere de identificare de stat (IDNP) și alte date personale ar fi fost vizate de extrageri neautorizate în urma unui atac cibernetic asupra sistemelor guvernamentale din Republica Moldova, a anunțat miercuri Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.

Șefa digitalizării de peste Prut, care a fost prezentată ca un exemplu de eficiență și performanță de către tabăra #rezist de la București și de către guvernul Bolojan, a fost forțată să demisioneze de urgență. Practic, se dorea renunțarea la Platforma Națională de Interoperabilitate (PNI), adoptată prin hotărâre de guvern, pentru ca ulterior să fie implementat modelul nConnect din țara vecină, fără o licitație publică. Dacă România s-ar fi mișcat mai repede și ar fi făcut această conectare cu baza de date a moldovenilor, astăzi cetățenii români s-ar fi aflat în aceeași situație. Analistul politic Bogdan Chirieac și jurnalistul Victor Ciutacu au comentat subiectul, într-o manieră plină de umor, în cadrul emisiunii "Punctul Culminant" de la România TV.

"Nu cumva a fost norocul nostru că ne mișcăm greu?"

Victor Ciutacu: "Domnule Chirieac, hai să o scurtăm. Un demnitar român a intenționat să facă și el o combinație. Voiam să implementăm modelul de maximă siguranță al moldovenilor, cu care urma să ne și interconectăm bazele de date, ca mai apoi să ne ardem și noi. O treime din CNP-urile cetățenilor din Republica Moldova, cu alte date personale, sunt pe mâna hackerilor. Au spart infailibilul sistem pe care România voia să-l importe cu mare entuziasm. Am trimis și oameni la Chișinău în acest sens".

Bogdan Chirieac: "Se pune o singură întrebare. Unde este miliția în toată treaba asta"?

Victor Ciutacu: "Eu tot întreb de la începutul acestei povești. E un imbold suplimentar pentru poliție? Adică, dacă noi ne mișcam mai repede, la ora asta bazele noastre erau conectate. Ce făceam? Umblam împreună după hacker și strigam 'dă bă borfașule CNP-urile înapoi'"?

Bogdan Chirieac: "Norocul nostru e că statul român nu se mișcă repede nici măcar când e vorba de făcut un blat. Din ce am înțeles, unii au făcut și plângere penală, denunț la DNA, în acest caz. S-a făcut denunț. Unde e miliția? Înțeleg că s-a încercat să se intre pe o parte atunci când scandalul era proaspăt. Unii dintre noi au și câteva milioane de plătit pe chestia asta".

Victor Ciutacu: "Da, eu! Eu unul și Korpos unul. Fiecare după cum s-a descurcat".

Bogdan Chirieac: "Deci, puneți bani ca lumea că doar cu banii de la voi se plătește tot sistemul. Nu e o problemă".

Victor Ciutacu: "Eventual luăm și unul nou".

Bogdan Chirieac: "Mai e o altă chestiune zdrobitoare. Sistemul s-a implementat în Moldova. Întrebarea mea este dacă așa s-a implementat și în România"?

Victor Ciutacu: "Nu știu. Am văzut că 'ai tăi' i-au lăudat și au spus că l-au implementat cu rapiditate. Spre deosebire de noi, care ne încurcăm în proceduri și pretenții, oamenii s-au mișcat repede și cică totul a fost brici. Am văzut"!

Bogdan Chirieac: "Au avut dreptate cu procedurile. Prin proceduri, birocrație și nu știu ce, tot iese cine trebuie să iasă. S-a dovedit asta, doar că durează mai mult".

Victor Ciutacu: "Nu cumva a fost norocul nostru că ne mișcăm greu"?

Bogdan Chirieac: "Categoric! Oricum ție nu îți iese cu IT-ul. Tu ești încă cu dosarul cu șină, așa că nu te mai da mare. Las-o încolo"!

Victor Ciutacu: "Păi nu vrei să scăpăm de dosarul cu șină"?

Bogdan Chirieac: "De ce să scapi? Nu ne atacă nimeni! Rușii nici nu pot să facă ceva și o să crape de invidie. Nu găsește nici funcționarul să-l atace. O să-i ceară actele din nou când se duce".