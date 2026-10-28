AEP:  Conferință internațională dedicată protejării alegerilor în era digitală

Autoritatea Electorală Permanentă organizează, miercuri și joi, la Palatul Parlamentului - Sala Drepturilor Omului, o conferință internațională privind protejarea alegerilor în era digitală.

Conferința reunește reprezentanți ai autorităților în domeniu din state europene și partenere în vederea consolidării cooperării instituționale și a schimbului de experiență.

Potrivit unui comunicat al AEP, pe 29 octombrie este marcată Ziua Autorității Electorale Permanente, instituție înființată în urmă cu 23 de ani.

Organizarea conferinței internaționale 'Protejarea alegerilor într-o eră digitală marcată de contestări: schimb de experiență la nivel european privind cooperarea între autoritățile electorale, integritatea electorală, combaterea dezinformării și aplicarea Regulamentului (UE) 2024/900 privind transparența și vizarea publicului-țintă în publicitatea politică' subliniază rolul AEP în consolidarea integrității proceselor electorale și în dezvoltarea cooperării internaționale pentru protejarea alegerilor, se evidențiază în comunicat.

Discuțiile se vor concentra pe provocările generate de dezinformare și de publicitatea politică în mediul digital, în raport cu reglementările europene, standardele OSCE și celelalte obligații internaționale relevante.

Un punct central al conferinței îl reprezintă aplicarea Regulamentului (UE) 2024/900 privind transparența și vizarea publicului-țintă în publicitatea politică. Participanții vor analiza obligațiile autorităților competente, dificultățile întâmpinate în aplicarea noilor norme și modalitățile de asigurare a unei abordări coerente la nivel european.

Conferința urmărește identificarea unor soluții practice și a unor bune practici pentru consolidarea integrității electorale și a încrederii publice în alegeri, valorificând experiența statelor care au organizat recent alegeri sau se pregătesc pentru noi procese electorale, se precizează în comunicatul AEP.

La finalul evenimentului, va fi elaborat un document de concluzii și recomandări, care va sintetiza experiențele împărtășite și măsurile propuse de participanți, potrivit Agerpres.