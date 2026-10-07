Gâdea: N-am mai votat demult. Să știți că voi merge la vot. Va fi un număr record de oameni care vor ieși la urne

Mihai Gâdea

Era primăvară când Guvernul Bolojan a fost demis.

Acum e toamnă. A trecut aproape jumătate de an de când a fost demis, dar nu se dă dus din Executiv. Mihai Gâdea a zis că politicienii noștri sunt iresponsabili din moment ce, de aproape șase luni, nu au fost în stare să se înțeleagă și să facă un Guvern.

Mihai Gâdea este de părere că doar alegerile anticipate ne mai pot salva. A zis că va merge la vot, lucru pe care crede că îl vor face mulți români.

„18%. Atât este încrederea românilor în clasa politică. Dacă doar 18% dintre români mai au încredere în clasa politică. Cum puteți construi un viitor mai bun împreună cu cei care nu au niciun fel de încredere în voi?! N-ați vrea să vă duceți acasă la voi, dragi politicieni?

Eu vreau alegeri anticipate. N-am mai votat demult. Să știți că voi merge la vot. Sunt convins că va fi un număr record de oameni care vor ieși la vot. Pur și simplu să ieșim și să vă măturăm. Să nu vă mai vedem în spațiul public, să nu vă mai bateți joc de oameni, să nu vă mai bateți joc de România”, a zis Mihai Gâdea.

AUR și USR spun că vor anticipate

România este într-o criză politică majoră. Nicușor Dan a făcut a patra desemnare de premier, iar pentru unele partide alegerile anticipate reprezintă una dintre puținele ieșiri din criză. Două formațiuni politice cer anticipate: AUR și USR.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat, marți, că i-a transmis președintelui Nicușor Dan, la consultările de la Palatul Cotroceni, că partidul său „are o majoritate, care poate fi probată, pentru alegeri anticipate”.

Președintele USR, Dominic Fritz, nu susține varianta unui premier independent, apreciind că acesta ar fi în realitate dependent de o majoritate parlamentară. Reprezentanții USR au pledat pentru alegeri anticipate în cadrul consultărilor cu președintele Nicușor Dan, desfășurate luni, la Palatul Cotroceni.

Aproximativ 47% dintre români ar agrea varianta alegerilor anticipate, iar alţi 47% se declară împotrivă, conform rezultatelor unui sondaj CURS.



„Posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate împarte opinia publică în două tabere egale. 36% dintre respondenţi consideră că actuala criză politică ar trebui rezolvată cu siguranţă prin organizarea de alegeri anticipate, iar 11% sunt mai degrabă de acord cu această variantă. De cealaltă parte, 26% sunt mai degrabă împotriva organizării alegerilor anticipate, iar 21% se declară cu siguranţă împotrivă. În total, 47% susţin această soluţie şi 47% o resping, în timp ce 6% nu au exprimat o opinie", se arată într-un comunicat de presă transmis de CURS.

Totodată, 79% dintre respondenţi consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 15% apreciază că ţara merge într-o direcţie bună. 6% nu au exprimat o opinie.

„Rezultatele indică menţinerea unui nivel ridicat de nemulţumire în rândul populaţiei. Diferenţa dintre evaluările negative şi cele pozitive este una semnificativă, proporţia ridicată a celor nemulţumiţi arată că evaluarea negativă a direcţiei ţării este larg răspândită în rândul populaţiei", informează realizatorii studiului.

Partidul AUR, pe prima poziţie în preferinţele electorale



Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 34% din voturi, fiind urmat de PSD - cu 25% şi PNL - cu 18%. USR este creditat cu 8%, iar UDMR cu 5%, menţionează sursa citată.

S.O.S. România ar obţine 3%, în timp ce Partidul Naţionalist Reformarea României - Piedone, Acţiunea Conservatoare şi SENS sunt creditate fiecare cu câte 2%. Alte opţiuni însumează 1%.