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Gâdea: N-am mai votat demult. Să știți că voi merge la vot. Va fi un număr record de oameni care vor ieși la urne

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
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Mihai Gâdea

Era primăvară când Guvernul Bolojan a fost demis.

Acum e toamnă. A trecut aproape jumătate de an de când a fost demis, dar nu se dă dus din Executiv. Mihai Gâdea a zis că politicienii noștri sunt iresponsabili din moment ce, de aproape șase luni, nu au fost în stare să se înțeleagă și să facă un Guvern. 

Mihai Gâdea este de părere că doar alegerile anticipate ne mai pot salva. A zis că va merge la vot, lucru pe care crede că îl vor face mulți români.

„18%. Atât este încrederea românilor în clasa politică. Dacă doar 18% dintre români mai au încredere în clasa politică. Cum puteți construi un viitor mai bun împreună cu cei care nu au niciun fel de încredere în voi?! N-ați vrea să vă duceți acasă la voi, dragi politicieni?

Eu vreau alegeri anticipate. N-am mai votat demult. Să știți că voi merge la vot. Sunt convins că va fi un număr record de oameni care vor ieși la vot. Pur și simplu să ieșim și să vă măturăm. Să nu vă mai vedem în spațiul public, să nu vă mai bateți joc de oameni, să nu vă mai bateți joc de România”, a zis Mihai Gâdea.

AUR și USR spun că vor anticipate

România este într-o criză politică majoră. Nicușor Dan a făcut a patra desemnare de premier, iar pentru unele partide alegerile anticipate reprezintă una dintre puținele ieșiri din criză. Două formațiuni politice cer anticipate: AUR și USR. 

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat, marți, că i-a transmis președintelui Nicușor Dan, la consultările de la Palatul Cotroceni, că partidul său „are o majoritate, care poate fi probată, pentru alegeri anticipate”.

Președintele USR, Dominic Fritz, nu susține varianta unui premier independent, apreciind că acesta ar fi în realitate dependent de o majoritate parlamentară. Reprezentanții USR au pledat pentru alegeri anticipate în cadrul consultărilor cu președintele Nicușor Dan, desfășurate luni, la Palatul Cotroceni.

Aproximativ 47% dintre români ar agrea varianta alegerilor anticipate, iar alţi 47% se declară împotrivă, conform rezultatelor unui sondaj CURS.
 

„Posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate împarte opinia publică în două tabere egale. 36% dintre respondenţi consideră că actuala criză politică ar trebui rezolvată cu siguranţă prin organizarea de alegeri anticipate, iar 11% sunt mai degrabă de acord cu această variantă. De cealaltă parte, 26% sunt mai degrabă împotriva organizării alegerilor anticipate, iar 21% se declară cu siguranţă împotrivă. În total, 47% susţin această soluţie şi 47% o resping, în timp ce 6% nu au exprimat o opinie", se arată într-un comunicat de presă transmis de CURS.

Totodată, 79% dintre respondenţi consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 15% apreciază că ţara merge într-o direcţie bună. 6% nu au exprimat o opinie.

„Rezultatele indică menţinerea unui nivel ridicat de nemulţumire în rândul populaţiei. Diferenţa dintre evaluările negative şi cele pozitive este una semnificativă, proporţia ridicată a celor nemulţumiţi arată că evaluarea negativă a direcţiei ţării este larg răspândită în rândul populaţiei", informează realizatorii studiului.

Partidul AUR, pe prima poziţie în preferinţele electorale


Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 34% din voturi, fiind urmat de PSD - cu 25% şi PNL - cu 18%. USR este creditat cu 8%, iar UDMR cu 5%, menţionează sursa citată.

S.O.S. România ar obţine 3%, în timp ce Partidul Naţionalist Reformarea României - Piedone, Acţiunea Conservatoare şi SENS sunt creditate fiecare cu câte 2%. Alte opţiuni însumează 1%.

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mihai gadea
alegeri anticipate
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Comentarii (10)

Georgel   •   08 Octombrie 2026   •   12:44

La noi votul nu este niciodata intre alb si negru. Este mereu intre gri si maroniu.

ma-ta ( cu cratima )   •   08 Octombrie 2026   •   12:41

Intotdeauna votantul este fortat sa aleaga intre doua rele, evident alegand cel mai mic rau.
Partea proasta este ca raul stie sa poarte masca, vezi cazul USR, vezi cazul Bolojan, si dupa vot, cand realizezi ce ai votat, iti dai cu pumnii in cap, dar prea tarziu, jocurile sunt deja facute.
Nu alegeri anticipate trebuiesc Romaniei, ci clasa politica sa fie fortata sa ofere un guvern, oricare ar fi acela.
Mai degraba sa fie demis presedintele emasculat, ce propune in bataie de joc.

lop   •   08 Octombrie 2026   •   11:08

ptr alegeri sunt bani dar ptr sanatate copii pensii nu sunt .De ce oare?

Andrei   •   08 Octombrie 2026   •   09:50

Problema este la bază, la modul cum se crează listele pe care noi, amărăștenii, vrem-nu vrem punem ștampila. Vă dau un exemplu plastic, să înțeleagă toată lumea: Dacă ți se pune-n față o balegă de cal și una de vită, spunându-ți-se că trebuie să mănânci, că-i ciorbă de burtă, ce faci? Cam așa se întâmplă la alegeri: ai în față niște liste, pe care le-au făcut unii si care conțin, în majoritate, doar... "ciorbă de burtă". Vrei-nu vrei, alegi ceva... Oricum nu ai de unde alege ceva de calitate. Și astfel, putem crea schimbare, însă putem doar sa alegem ce ni se pune în față...
Aici este originea încrederii în clasa politică. La cei care crează listele. Dacă aceia sunt de bună calitate (ceea ce nu se prea întâmplă) avem o șansă. Altfel... Dumnezeu cu mila!

digital   •   08 Octombrie 2026   •   09:32

Poate chiar ar fi momentul să dăm și altora credit, că ăstora le-am tot dat de 35 de ani și ne-au adus unde suntem acum, iar motivul că „nu sunt bani”, e de grupa mică de la grădi!

traian-traian   •   08 Octombrie 2026   •   08:12

astea cu anticipatele sunt niste vrajeli, daca aur castiga cu 40%, nicusor devine sef la ong pe probleme martiene ca el este mereu cu minte-n aer

adrian badea   •   08 Octombrie 2026   •   06:16

Unul cu carnet de membru PSD , nu a mai fost la vot ...Ha ha ha ...

X   •   08 Octombrie 2026   •   05:29

O să vă frigeți cu AUR așa cum v_ați fript cu USR SI PNL
Simion să fie ce ? Președinte sau prim ministru ? Doamne ferește !

John   •   08 Octombrie 2026   •   04:01

Da nu te grăbi Mihai că mai e loc de nominalizări. Urmează Grindeanu doar dacă vrea că nu prea îl văd să își dorească . Din prima trebuia să insiste,după ce a dărâmat guvernul însă nu are garanția unei majorități plus nu sunt bani.

Pil   •   07 Octombrie 2026   •   23:52

Inversați cifrele pt. AUR, mai adăugați cîteva și veți avea procentul AUR-lui, în rest grije mare!

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