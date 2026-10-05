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USR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Dominic Fritz: „I-am spus președintelui că soluția anticipatelor e cea mai sinceră“

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
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usr la cotroceni
USR la Cotroceni / Foto: Captură foto Preisdency.ro

Reprezentanții USR, conduși de președintele partidului au făcut declarații de presă, după consultările cu Nicușor Dan privind desemnarea unui premier.

Președintele Nicușor Dan urmează să anunțe luni seară un nou premier, după ce se va consulta cu toate forțele politice din Parlament. Delegația USR a ieșit de la Palatul Cotroceni după ora 16:00, ia președintele Dominic Fritz a făcut declarații de presă.

„Am fost la Cotroceni cu delegația celor care au muncit în ultimele luni. I-am spus președintelui că ne dorim un Guvern exact așa, care poate să livreze pentru români.

Un Guvern care ar depinde de o majoritate de o zi nu ar fi un Guvern cu puteri depline și nu ar fi un Guvern cu rezultate. De aceea, i-am spus președintelui că noi suntem de părere că soluția anticipatelor este soluția cea mai sinceră față de români, care așteaptă ca această criză să se termine.

Dacă președintele alege să facă o nominalizare, vom sta de vorbă cu premier. Îl vom întreba cu ce majoritate se va lupta pentru scăderea prețurilor la energie și cu ce majoritate va reda oamenilor încrederea în justiție. Noi nu credem că o soluție de aranjamente politice mai poate duce la o soluție pentru România“, a spus Dominic Fritz.

Liderul USR a mai precizat că „USR a negociat un Guvern cu PSD anul trecut, iar PSD a refuzat să-și respecte cuvântul și consensul negociat“.

„Eu mă aștept ca PNL să rămână fidel principiilor pentru care s-a luptat, mă aștept ca ținta noastră comună de a câștiga următoarele alegeri să rămână valabilă“, a mai spus Dominic Fritz după ce Ilie Bolojan a părut că și-a flexibilizat discursul față de votarea unui guvern.

„Am avut o discuție deschisă despre alegerile anticipate cu președintele României. Nicușor Dan o să spună el ce dorește“, a explicat Dominic Fritz cu privire la propunerea pentru alegerile anticipate.

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Comentarii (5)

Ion   •   05 Octombrie 2026   •   20:20

Încă nu ai dispărut alogenule ,sau vrei sa afli cu ce se ocupa Dnaul

Poporul   •   05 Octombrie 2026   •   19:47

Retragerea cetățeniei lui Fritz și expulzarea lui.

Felicia Costache   •   05 Octombrie 2026   •   19:00

Pai castiga AUR!!! Nu au mintea la ei!

Mihai1   •   05 Octombrie 2026   •   17:02

Tupeul șpăgarului Fritz este nemaipomenit: "PSD a refuzat să-și respecte cuvântul și consensul negociat"!
Ați tratat mereu pe cei care au votat PSD ca pe niște cetățeni de rangul 2, i-ați jignit zilnic și apoi aveți nerușinarea să vă plângeți?

elena   •   05 Octombrie 2026   •   16:40

Tu care la tot pasul încalci legea, n-ai nici un drept să dai sfaturi!

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