Parchetul General anchetează anularea alegerilor. Claudiu Târziu (ECR): Nu e o victorie...

Claudiu Târziu

Din articol Europarlamentarul ECR Claudiu Târziu, reacție

Parchetul General a confirmat că, în luna iulie, a deschis un dosar penal in rem, după ce au fost depuse 600 de plângeri în legătură cu anularea alegerilor prezidenţiale din 2024.

„Ca urmare a depunerii de către o asociaţie a peste 600 de plângeri în contextul anulării alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024, la nivelul Secţiei de urmărire penală a fost constituit un dosar penal. La data de 27 iulie 2026, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem (cu privire la faptă). Precizăm că începerea urmăririi penale in rem reprezintă o etapă procedurală obligatorie, prevăzută de Codul de procedură penală, în cazul sesizărilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege”, transmite Parchetul General, miercuri, într-un comunicat de presă.

Europarlamentarul ECR Claudiu Târziu, reacție

Europarlamentarul ECR Claudiu Târziu și-a exprimat neîncrederea în ritmul și rezultatul anchetei. El a făcut trimitere la dosarele Revoluției și Mineriadei. Claudiu Târziu a avansat ipoteza că deschiderea dosarului ar putea reprezenta „o manevră a Sistemului”, prin care să fie temperată nemulțumirea publică.

„Atenție! Astăzi am primit o veste pe care o așteptăm de doi ani. Parchetul General a confirmat că cercetează anularea alegerilor din 2024. Dosarul e deschis din iulie anul curent. Am aflat abia acum. Și nu a fost deschis din inițiativa procurorilor, ci în urma plângerilor a 600 de cetățeni. Nu e o victorie, ci un semn de normalitate. Unul venit foarte târziu. Să fim limpezi. Nu există nici un suspect. Nici un inculpat.



Se cercetează fapte, nu oameni. Nu știm ce vor afla anchetatorii. Nu știm nici dacă vor căuta cu adevărat. Am mai văzut asta. Dosarul Revoluției. Dosarul Mineriadei. Decenii de așteptare. Nici azi nu avem adevărul. Poate fi și o manevră a Sistemului. O supapă. Oamenii primesc un număr de dosar. Sistemul primește timp. Și totuși, e mai bine decât nimic. Un dosar deschis poate fi urmărit. Societatea civilă poate presa pentru soluționarea lui. Este și în interesul statului român să se clarifice acest dramatic episod al democrației noastre originale. Fără o soluție clară, anularea alegerilor rămâne o rană deschisă. Iar o democrație care nu-și cercetează rănile nu se vindecă. Doar se obișnuiește cu ele”, a zis Claudiu Târziu, europarlamentar ECR.

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.





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