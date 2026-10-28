Luca Niculescu, despre unirea Republicii Moldova cu România: „Decizia aparține lor”

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Premierul Luca Niculescu a vorbit despre momentul când s-ar putea întâmpla o eventuală unire a Republicii Moldova cu România.

Unirea Republicii Moldova cu România va putea avea loc atunci când cetățenii ambelor state vor dori acest fapt, a spus premierul român Luca Niculescu. Mai mult, el a evidențiat că, în prezent, prioritatea Bucureștiului este consolidarea relațiilor bilaterale și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

Mesajul premierului Luca Niculescu despre eventuala unire a României cu Republica Moldova

"Există multe legături între țările noastre și, evident, că este o dezbatere care există și care poate să existe și în unele contexte grele. Eu vă spun foarte clar că se va manifesta în momentul în care cetățenii din cele două țări îl vor dori. Deocamdată noi vrem să apropiem România de Republica Moldova și mai mult Republica Moldova de Uniunea Europeană, să creăm aceste punți, să creăm și conexiuni între noi", a spus Luca Niculescu, în cadrul primei sale deplasări externe în funcția de prim-ministru, în Republica Moldova.

Înaintea acestor afirmații, Luca Niculescu a avut întâlniri oficiale cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, cu președintele Parlamentului de la Chișinău Igor Grosu și cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Ideea unirii Republicii Moldova cu România a revenit în spațiul public, în contextul războiului din Ucraina și al presiunilor făcute Rusia asupra Chișinăului, chestiuni care sporesc preocupările privind securitatea și viitorul țării.

Maia Sandu și Nicușor Dan, despre tema unirii României cu Republica Moldova

Amintim că la începutul anului 2026, într-o discuție cu doi renumiți jurnaliști, Rory Stewart și Alastair Campbell, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus, în premieră, că dacă s-ar organiza un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, ea ar vota "da", însă a zis că acest subiect nu are suficient sprijin în rândul electoratului moldovean.

"Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană. Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea", a zis atunci Maia Sandu.

Republica Moldova, în mai mare siguranță cu România



„Chiar cred că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță împreună cu România, iar această discuție (n.red. privind Unirea) a început din prima zi a independenței R. Moldova. Cei care știu istoria noastră, care știu ce s-a întâmplat în contextul Pactului Ribbentrop-Molotov și așa mai departe, toate acele persoane înțeleg de ce această discuție are loc”, a afirmat Maia Sandu, la Moldova Security Forum, de la începutul lunii octombrie 2026.

De asemenea, în 2025, Nicușor Dan a declarat pentru presa germană, că "personal" vrea o unire cu Republica Moldova, însă atâta timp cât cetățenii Republicii Moldova vor forma actuală de stat, "România nu va întreprinde nimic".