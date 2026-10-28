PSD Dâmbovița, alegeri la Moreni. Gabriel Purcaru, primarul municipiului, a fost reales președintele organizației

"Moreni merge înainte, iar echipa PSD Dâmbovița continuă să lucreze pentru oameni", a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean.

"Marți, alături de colegii mei, am participat la Conferința de alegeri a organizației municipale PSD Moreni.

Gabriel Purcaru, primarul municipiului, a fost reales în funcția de președinte al PSD Moreni.

Lucrurile se schimbă în bine zi de zi în #Moreni și știu că în spatele fiecărui proiect se află multă muncă și responsabilitatea de a le oferi oamenilor o viață mai bună. Aceste rezultate sunt meritul unei echipe care lucrează cu seriozitate și își respectă promisiunile.

Am încredere în Gabriel Purcaru și în echipa sa și sunt convins că vom continua investițiile începute și vom avea și alte proiecte noi, în beneficiul morenarilor.

Îl felicit pentru realegere și îi doresc mult succes! Are sprijinul meu și al întregii echipe PSD Dâmbovița. Împreună, vom câștiga alegerile din 2028 la Moreni!", a precizat Corneliu Ștefan.

Alegerile în PSD Dâmbovița continuă la nivelul comunelor și orașelor.