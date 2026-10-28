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Robert Cazanciuc: Am eliminat o formă de fraudă și evaziune fiscală din sistemul de #ridesharing

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
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Cazanciuc

Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, a anunțat încheierea unui contract de comodat pentru o singură mașină, interzicând folosirea acestui instrument pentru mai multe autovehicule.

"Am eliminat o formă de fraudă și evaziune fiscală din sistemul de #ridesharing, printr-o inițiativă legislativă votată, astăzi, în Senat, protejând în același timp șoferii cinstiți, dar și utilizatorii transportului alternativ.

Proiectul de lege adoptat astăzi permite încheierea unui contract de comodat pentru o singură mașină, interzicând folosirea acestui instrument pentru mai multe autovehicule, tocmai pentru a sprijini și încuraja concurența loială dintre operatorii economici din domeniul transportului de persoane.

În dezbaterile din Comisia de transporturi pe care o conduc a reieșit că există foarte mulți oameni de bună-credință care folosesc mașina unuia dintre membrii familiei, pentru a avea o sursă de venit în plus. Și tocmai pentru acești oameni, am introdus în comisie, un singur amendament care le permite folosirea contractului de comodat pentru o singură mașină.

Sigur că această lege nu și-a propus să rezolve toate problemele din această piață a transportului alternativ și poate fi, eventual, amendată la Camera Deputaților", a anunțat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

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