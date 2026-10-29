Barometrul IPEP: Majoritatea românilor consideră că țara merge într-o direcție greșită. Situația partidelor, în cazul unor alegeri parlamentare: Peste 47% dintre respondenți "nu indică niciunul"

Imagine cu rol ilustrativ / FOTO: Freepik

Institutul pentru Politici Economice și Publice (IPEP) a publicat Barometrul de Opinie Publică septembrie–octombrie 2026, o cercetare realizată pe baza răspunsurilor a 502 persoane, care analizează intenția de vot, încrederea în liderii politici, percepția suveranismului și principalele surse de informare.

Potrivit barometrului IPEP, "83,1% dintre respondenți consideră că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce numai 16,1% apreciază că direcția este bună".

PSD, în topul preferințelor alegătorilor

De asemenea, în privința intenției de vot la alegerile parlamentare, "PSD înregistrează 16,5%, PNL 14,1%, un partid ipotetic al lui Călin Georgescu 13,1%, USR 11,2% și AUR 10,8%". Totodată, "47,4% dintre respondenți nu indică niciunul dintre cele patru partide – PSD, PNL, USR și AUR – ca opțiune electorală".

"Această categorie cuprinde susținătorii altor formațiuni sau ai candidaților independenți, precum și persoanele care nu votează ori nu exprimă o preferință clară", se mai arată în comunicatul IPEP.

Lupta AUR - Georgescu

"Un rezultat important al sondajului îl reprezintă distribuția intenției de vot între AUR, care înregistrează 10,8%, și un eventual partid al lui Călin Georgescu, indicat de 13,1% dintre respondenți.

Cele două opțiuni însumează 23,9% din totalul răspunsurilor, evidențiind o pondere electorală semnificativă, dar și existența unor preferințe distincte în rândul alegătorilor. Această însumare are caracter strict statistic și nu presupune că voturile s-ar transfera automat între cele două formațiuni în eventualitatea unei alianțe politice", se arată în documentul citat.

Nicușor Dan, cel mai ridicat nivel de neîncredere, în favoarea lui Călin Georgescu

În ceea ce privește încrederea în personalitățile politice, "Călin Georgescu înregistrează cel mai ridicat procent de răspunsuri Multă încredere, de 27,9%, în timp ce Nicușor Dan înregistrează cel mai ridicat nivel de neîncredere totală, de 60,8%, corespunzător răspunsului Deloc".

Românii, percepție negativă privind suveranismul

Barometrul analizează și percepția asupra suveranismului. 55,4% dintre asocierile exprimate sunt negative, față de 26,7% pozitive. În ceea ce privește informarea, televiziunea rămâne principala sursă indicată de respondenți (52,4%), urmată de presa online (34,5%) și Facebook (30,7%).

De menționat:

IPEP prezintă rezultatele nealterate ale cercetării, fără redistribuirea procentelor celor indeciși sau care nu participă la vot.

Sondajul nu a inclus zonele cu populație majoritar maghiară, aspect relevant pentru interpretarea rezultatului UDMR. Rezultatele reflectă eșantionul investigat și nu pot fi generalizate automat la întreaga populație.

Nemulțumire pe linie

Ultimul sondaj CURS relevă aceeași percepție proastă a românilor privind direcția spre care se îndreaptă țara: 77% dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită.

În ceea ce privește intenția de vot la alegerile parlamentare, AUR se clasează pe prima poziție, spre deosebire de datele furnizate de Barometrul IPEP, unde PSD se află în topul preferințelor alegătorilor, menționându-se, aici, că "47,4% dintre respondenți nu indică niciunul dintre cele patru partide"