Simion, despre Călin Georgescu: E deținut politic. Am făcut mii de kilometri pentru a internaționaliza această problemă

George Simion / Foto: Agerpres

George Simion a zis că, în viziunea sa, Călin Georgescu este deținut politic.

Președintele AUR, George Simion, a declarat, marți seara, despre Călin Georgescu că AUR este „printre puținii, dacă nu singurul partid fidel voinței poporului”. El a zis că nu știe ce ar fi putut face mai mult în această situație.

Liderul AUR a anunțat că a făcut mai multe deplasări externe, pentru a „internaționaliza” și „populariza” „atacul asupra lui Călin Georgescu”.

„În ultima perioadă am organizat o serie de deplasări externe. Nu au fost inutile (...). În opinia mea și am tot dreptul la această opinie, avem de-a face în anul 2026 cu un caz și cu un om care este deținut politic. Am făcut mii de kilometri pentru a internaționaliza această problemă și pentru a populariza atacul asupra democrației și atacul asupra lui Călin Georgescu.

Probabil suntem printre puținii, dacă nu singurul partid care a rămas fidel voinței poporului român. Nu știu ce am fi putut face mai mult în această situație și nu știu cum poți lupta prin metode democratice cu un sistem care are apucături totalitare. Dar încercăm să facem acest lucru”, a declarat, într-un briefing, George Simion.

Acesta a vorbit și despre faptul că „în ultima perioadă e o adevărată prigoană pe TikTok”, susținând că au fost închise unele conturi.

Călin Georgescu poate scăpa de arestul preventiv. Se aşteaptă decizia Curţii de Apel



Călin Georgescu poate pleca din arestul central al Poliţiei Capitalei miercuri, 28 octombrie. Curtea de Apel este aşteptată să vină cu o decizie la contestaţia depusă de DIICOT.

Miercuri noaptea, la ora 23:59, expiră mandatele de arestare preventivă pentru 30 de zile emise de Curtea de Apel Bucureşti pe numele lui Călin Georgescu şi a omului de afaceri Ionel Rusen, în dosarul în care cei doi sunt cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

Curtea de Apel ar trebui să stabilească miercuri termenul pentru judecarea contestaţiei depuse de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului Bucureşti, care a respins prelungirea arestului preventiv.

Curtea de Apel Bucufeşti aşteaptă de la Tribunalul Bucureşti motivarea deciziei magistratului Claudiu Corobană. Pentru că este vorba despre o cauză de urgenţă, iar soluţia definitivă trebuie emisă până la ora 23:59, indiferent de termenul pe care îl va stabili sistemul automat al Curţii de Apel, acesta va fi preschimbat şi stabilit pentru ziua de miercuri.

Ulterior, cei doi inculpaţi vor fi aduşi sub escortă la Curtea de Apel, iar procesul va începe. Doi judecători vor asculta pledoariile avocaţilor apărării, procurorilor DIICOT, dar şi pe cele ale lui Călin Georgescu şi Ionel Rusen.

Ce decizii pot fi luate



Soluţia Curţii de Apel poate varia. Astfel, pe masă sunt atât prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile, aşa cum cere DIICOT, lăsarea în libertate, plasarea sub control judiciar în libertate, dar şi plasarea în arest la domiciliu.

Amintim că Tribunalul Bucureşti a decis să respingă propunerea prelungirii arestului preventiv şi a transmis că soluţia în cazul lui Călin Georgescu este plasarea sub control judiciar.

De ce este acuzat Călin Georgescu



Conform actelor de la dosar, omului de afaceri Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.