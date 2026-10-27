Consiliul General a decis: Cine mai poate închiria trotinete în București. Amenzi de mii de lei

foto Poliția Locală/ Facebook. Trotinete electrice

Trotinetele electrice din București nu vor mai putea fi închiriate în orice condiții, de oricine, după cum a hotărât astăzi Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB).

Trotinetele vor putea fi închiriate doar de persoanele de peste 18 ani, cu excepţia minorilor cu vârsta minimă de 16 ani care au permis de conducere pentru categoriile AM, A1 şi B1, după ce Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a adoptat în şedinţa de astăzi un proiect de hotărâre în acest sens.

Poliția Locală a Municipiului București transmite cele mai importante prevederi ale deciziei luate CGMB:

Închirierea doar de către persoane de peste 18 ani; Cu excepția minorilor cu vârsta minimă de 16 ani care au permis de conducere pentru categoriile AM, A1 și B1;

Restricționarea folosirii lor din GPS de către operatori în Centrul Vechi și în alte zone stabilite de municipalitate, precum și pe vreme rea, atunci când există risc de accidente, pe carosabil acoperit cu mâzgă, polei, gheață;

Parcarea trotinetelor în zone care blochează circulația pietonală sau rutieră ori accesul la imobile, precum și stații STB, treceri de pietoni, piste pentru biciclete sau spații verzi;

Operatorii sunt direct responsabili pentru relocarea trotinetelor parcate greșit. Trebuie să acționeze în maximum 2h de la solicitare. Dacă trotineta blochează accesul sau pune în pericol pietonii sau circulația rutieră, ridicarea trebuie făcută imediat.

Cu privire la amenzi, dacă operatorul nu ridică sau relochează trotinetele în termenul de 2h de la notificare, amenda este cuprinsă între 2.000 și 5.000 lei, conform sursei citate.

”Pentru utilizatori, încălcarea regulilor de circulație se sancționează potrivit legislației naționale privind circulația pe drumurile publice. Operarea fără autorizație valabilă sau continuarea activității în perioada în care autorizația este suspendată se sancționează cu amendă între 8.000 și 10.000 de lei. În cazul continuării activității, se poate dispune confiscarea trotinetelor în cauză. Amplasarea trotinetelor în afara zonelor aprobate, depășirea numărului autorizat, nerespectarea termenului de relocare și încălcarea altor obligații prevăzute pentru operatori - amenzile sunt cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei” mai precizează Poliția Locală.

Un alt proiect aprobat de Senat luni prevede obligativitatea purtării unei căști de protecție de către toți conducătorii de trotinete și biciclete electrice, indiferent de vârstă.

”Marea problemă este educația” avertizează Titi Aur

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a avertizat în mod repetat pe DCNews cu privire la pericolele legate de utilizarea trotinetelor electrice în România.

”Când au apărut diferite evoluții tehnologice în decursul istoriei omenirii, au apărut și probleme. Au apărut tot felul de probleme când a apărut automobilul, probleme când a apărut bicicleta, probleme când au apărut avioanele, probleme când au apărut strungul și freza în fabrici și așa mai departe. Pentru fiecare s-au tot găsit soluții. În aviație s-au făcut tot felul de controale și reguli pentru a circula în siguranță. În întreprinderi se face protecția muncii, un instructaj și alte proceduri. S-au redus cazurile de accidente în aviație sau în fabrici. Când vorbim de trotineta electrică nu se face nimic. În România nu se face nimic în mod special, dar și în lume sunt probleme. Marea problemă este educația. Atâta timp cât nu faci deloc educație rutieră în școala generală, în școala primară, în grădiniță, atunci copiii nu înțeleg ce li se poate întâmpla.

Eu când vorbesc de educație rutieră nu mă gândesc doar la legi de circulație, ci și la conștientizarea pericolului când mergi pe stradă, indiferent de calitatea pe care o ai. Te ajută indiferent că ești șofer, pieton, biciclist, motociclist, trotinetist, copil sau chiar pasager. Noi nu știm să fim nici măcar pasageri. Adică, mergem într-o mașină, fie că e mijloc de transport în comun sau privat, cel de la volan face nebunii, merge cu viteza, numără bani în timpul acela, se mai uită într-un telefon și ne explică că el e șofer pe orice. Noi pasagerii stăm liniștiți și ne gândim că 'știe nenea șoferul ce face'. El nu știe, face prostii, ne pune viața în pericol, iar noi nu facem nimic să-i atragem atenția sau să ne punem măcar centura de siguranță” spunea Titi Aur, pentru DCNews.