Cancerul de sân: diagnostic și tratament. Dr. Ștefan Voiculescu (SANADOR), la DC Medical și DC News

Dr. Ștefan Voiculescu - FOTO: DC Medical

Luna de conștientizare a cancerului de sân aduce în prim-plan prevenția și diagnosticul precoce. Dr. Ștefan Voiculescu răspunde celor mai importante întrebări despre boală.

Luna octombrie este dedicată conștientizării cancerului de sân, una dintre cele mai frecvente forme de cancer în rândul femeilor. Prevenția, controalele periodice și diagnosticarea precoce pot face diferența între un diagnostic descoperit la timp și unul în stadii avansate.

De la vârsta la care ar trebui începute investigațiile și rolul testării genetice, până la miturile despre biopsie, tratamentele moderne și posibilitatea de a avea copii după boală, cancerul de sân ridică numeroase întrebări.

Dr. Ștefan Voiculescu, coordonatorul Academiei de Senologie de la SANADOR, a fost invitat la DC Medical și DC News, unde, alături de jurnalistul Val Vâlcu, a explicat ce trebuie să știe pacientele despre prevenție, diagnostic și tratament, dar și de ce unele dintre cele mai răspândite convingeri pot fi periculoase.

Dr. Ștefan Voiculescu, coordonatorul Academiei de Senologie de la SANADOR, a fost invitat la DC Medical și DC News. Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Ștefan Voiculescu ne-a vorbit despre:

Cancerul de sân: cum poate fi evaluat riscul înainte de apariția bolii

"Este mult de lucru, pentru că încă avem o sumedenie de paciente care vin după vârsta de 60 de ani și sunt mirate că au ceva care nu doare"

Vârsta la care ar trebui făcute primele investigații

"Mereu spunem că nu putem fi niciodată siguri, mai ales în oncologie. Dar ne bazăm pe ideile organizatorilor de politici de sănătate care au introdus programe de screening, unele după vârsta de 50 de ani, altele după 40 de ani, pentru a depista boala înainte să apară simptomele"

Testarea BRCA

"Este o boală foarte complicată. Nu are o singură cauză și, atunci, o singură genă nu reprezintă cheia rezolvării acestei probleme"

Mastectomia preventivă

"Înseamnă o operație foarte amplă și, dacă nu este făcută în sistemul public, foarte scumpă. Este o intervenție care, destul de probabil, nu va fi singura. Mai pot fi necesare revizuiri, reajustări și alte intervenții. Pot apărea și complicații

Vitaminele și suplimentele previn cancerul de sân

"Sunt de preferat alimentele care aduc astfel de vitamine în locul suplimentelor, care pot furniza cantități mult mai mari și pot da peste cap multe mecanisme benefice"

Ecografie sau mamografie

"Nu sunt concurente, ci coechipiere"

Rezonanța magnetică mamară

"Rezonanța magnetică este o investigație de vârf, foarte bună pentru multe probleme ale sânului, dar mai este nevoie de ajustări fine în interpretare"

Biopsia răspândește cancerul?

"Acesta este un mit de care nu vom scăpa niciodată. Cancerul este o boală care se răspândește singură, fără ajutorul acelui ac"

Noile tratamente pentru cancerul de sân ar putea permite operații mai puțin invasive

"Acum avem multe opțiuni. Putem începe cu chirurgia sau cu un tratament neoadjuvant, adică un tratament administrat înainte de operație. Există situații clare în care am face o greșeală dacă am opera de la început, când pacienta ar putea avea o evoluție mai bună sub tratament"

Cancerul de sân se poate vindeca?

"Aproape 80% dintre cancerele de sân se vindecă, de fapt"

Varza și broccoli: ce rol au în prevenirea cancerului de sân

"Sunt paciente care se bucură că tumora iese la suprafață. Acest lucru ne aduce apă la moară pentru o altă discuție: terapiile complementare sau alternative în cancerul de sân"

Cancerul de sân la bărbați: semnul care trebuie să îi trimită la medic

"Bărbații sunt cel mai șocați atunci când primesc vestea că au cancer de sân. Nu doar că au cancer, ci că au cancer de sân"

Cancerul de sân la femeile tinere: cum poate fi păstrată fertilitatea

"Sarcina este o găleată de hormoni turnată peste focul cancerului și face foarte rău"

Emisiunea va fi difuzată miercuri, 28 octombrie, de la ora 10:00, pe:

Site-urile:

www.dcmedical.ro

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube:

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV

Facebook:

https://www.facebook.com/dcmedicalro

https://www.facebook.com/dcnews.ro

https://www.facebook.com/dcnewstv