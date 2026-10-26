Cât de periculos este El Niño și cum va fi vremea în această iarnă: Roxana Bojariu (ANM), la DC News / video

Roxana Bojariu (ANM), invitată la DC NEWS

Luni, 26 octombrie, de la ora 17:00, Roxana Bojariu este invitata jurnalistului Val Vâlcu la Interviurile DC News.

Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), este invitată luni, 26 octombrie 2026, la Interviurile DC News, unde va vorbi despre fenomenul El Niño, temperaturile neobișnuit de ridicate din această toamnă și perspectivele pentru această iarnă.

Climatologul va aborda și situația agricolă, valurile de căldură din Europa și va vorbi și despre zonele potrivite pentru o minivacanță în această perioadă.

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Principalele subiecte de discuție vor fi:

Noul El Niño: Care sunt datele. Cât din pericolul reprezentat de El Niño este adevărat?

El Nino e însoțit de secetă în Australia: Presiuni asupra prețului

Am avut două luni de toamnă apropiate mai mult de vară

Ne putem aștepta la o iarnă foarte friguroasă?

Anul agricol a început la 1 septembrie: Ce ne spune Centrul Agrometeorologic al ANM?

Ce se întâmplă în Europa Centrală, în bazinul Dunării? Va fi repornită Centrala de la Cernavodă într-un viitor apropiat?

Victime cauzate de valurile de căldură din vestul Europei

A nins la munte: La ce să se aștepte turiștii?

Nordul Moldovei, Maramureș, Valea Prahovei: Unde să meargă românii într-o minivacanță?

Emisiunea va fi difuzată luni, 26 octombrie, începând cu ora 17:00, pe site-urile DC News și DC News TV, pe paginile de Facebook ale acestora, dar și pe canalul de YouTube DC News.

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