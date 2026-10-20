Operații minim invazive în urologie. Dr. Mihai Dobra, la DC Medical și DC News

Chirurgia urologică trece printr-o transformare majoră, odată cu apariția tehnologiilor care permit intervenții mai precise, incizii mai mici și o recuperare mai rapidă pentru pacienți. De la chirurgia robotică și laserele de mare putere până la noile proceduri pentru tratarea adenomului de prostată și a pietrelor la rinichi, medicina oferă soluții tot mai performante.

Dr. Mihai Dobra, medic primar în chirurgie urologică la Institutul Clinic Fundeni, a fost invitat la interviurile DC Medical și DC News.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Mihai Dobra, ne-a vorbit despre:

Chirurgia robotică în urologie: intervenții mai precise și recuperare mai rapidă

"Până nu demult, majoritatea operațiilor se realizau prin abord clasic, deschis. Începând cu anii 2000, chirurgia robotică s-a dezvoltat enorm. Înaintea acesteia, chirurgia laparoscopică a deschis drumul către noi tehnici minim invazive. Tehnologia este extrem de importantă în urologie, poate chiar mai mult decât în alte specialități medico-chirurgicale"

Cancerul de prostată: când este necesară operația și ce rol are chirurgia robotică

"În cazul cancerului de prostată, diagnosticul este stabilit prin biopsie, iar tratamentul se alege în funcție de caracteristicile bolii. Nu orice cancer de prostată necesită intervenție chirurgicală"

Testul PSA și depistarea precoce a cancerului de prostată

"Dacă ne referim la cancerul de prostată, una dintre cele mai accesibile investigații este determinarea antigenului specific prostatic, cunoscut sub denumirea de PSA. Cred că orice bărbat ar trebui să cunoască importanța acestei analize"

Tumorile renale: cum poate fi redusă trauma chirurgicală

"Ecografia poate fi utilă, însă rezultatul depinde într-o anumită măsură de experiența medicului care efectuează examinarea și de calitatea echipamentului"

HoLEP, tehnica introdusă la Fundeni pentru adenomul de prostată: intervenție fără incizii externe

"În urmă cu aproximativ două săptămâni, la Institutul Clinic Fundeni a fost realizată prima intervenție HoLEP, adică enucleerea prostatei cu laserul cu holmiu.

Procedura presupune introducerea unei fibre laser între țesutul adenomatos al prostatei și capsula acesteia. Țesutul adenomatos este separat de capsulă, într-un proces care poate fi comparat cu decojirea unei portocale"

Pietrele la rinichi, fragmentate cu laserul de mare putere: cum se desfășoară intervenția

"În tratamentul litiazei urinare, laserul are un rol foarte important. Pentru litiază face minuni!"

Chirurgia robotică, între costurile ridicate și beneficiile pentru pacienți

"Este necesară internarea, însă, în cazurile necomplicate, aceasta poate fi scurtă, uneori de aproximativ o zi"

Echipamentele medicale din China ar putea ieftini tehnologiile chirurgicale

"Este o evoluție pe care trebuie să o luăm în considerare. Economia asiatică are o pondere importantă în economia mondială, iar acest lucru se reflectă și în industria tehnologiilor medicale"

Emisiunea va fi difuzată marți, 20 octombrie, de la ora 16:00, pe:

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