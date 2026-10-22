Inteligența Artificială în dermatologie. Prof. dr. Olga Simionescu, la Academia de Sănătate

Prof. univ. dr. Olga Simionescu, medic primar dermatovenerolog, a fost invitată la Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.

Alături de acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate și jurnalistul Val Vâlcu, prof. dr. Olga Simionescu ne-a vorbit despre:

Inteligența artificială în dermatologie: poate pune diagnostice și recomanda tratamente pentru acnee?

"Inteligența artificială vede o imagine, în timp ce medicul vede o poveste"

Cât de frecventă este acneea?

"Acneea este o afecțiune foarte frecventă. Se spune că acneea nu este o boală. Prin numărul mare de cazuri, peste 5 milioane în fiecare an, se poate ajunge la percepția că este ceva obișnuit și că nu reprezintă o boală importantă"

Tratamentele pentru acnee: de ce este importantă monitorizarea medicală

"Degeaba îi dai un tratament, inclusiv unul local, dacă el nu o să și-l facă"

Telemedicina în dermatologie: când poate fi consultat pacientul de la distanță

"În practica noastră, primim numeroase imagini pe telefoanele mobile, inclusiv prin WhatsApp. Persoane cunoscute sau necunoscute ne trimit fotografii și solicită un diagnostic, o explicație sau un tratament.

Unele dintre afecțiuni sunt cronice și nu pot fi evaluate corect fără câteva informații obținute prin anamneză, adică istoricul medical al pacientului"

Un melanom descoperit în timpul unei consultații față în față, după monitorizarea prin telemedicină

"Am avut o pacientă pe care am urmărit-o prin telemedicină, iar când a venit la consultația față în față am descoperit un melanon"

Inteligența artificială și responsabilitatea medicală: cine răspunde pentru erorile de diagnostic?

"Este interesant să ne gândim că viitorul ar putea aparține inteligenței artificiale. Nu știm dacă medicii vor fi înlocuiți, însă există o problemă importantă, și anume a cui este responsabilitatea medicală"

Noi terapii pentru cicatricile provocate de acnee: ce opțiuni au pacienții

"Anul 2026 aduce posibilități terapeutice importante în tratamentul acneei, inclusiv pentru cicatrici. Avem la dispoziție opțiuni la care, în trecut, nu ne-am fi gândit"

Melanomul: diagnosticul precoce și terapiile imunologice schimbă abordarea bolii

"Există terapii imunologice inovatoare și echipe multidisciplinare de tip tumor board, care contribuie la stabilirea unei conduite terapeutice adecvate"

Cum poate AI să ajute medicii să identifice tratamente moderne și să analizeze cercetările medicale

"Poate analiza literatura științifică și poate sintetiza rapid un volum mare de informații. Uneori, realizează sinteze extraordinare ale cazurilor și propune diagnostice diferențiale foarte bune"

Emisiunea va fi difuzată joi, 22 octombrie, de la ora 18:00, pe:

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