Cum se combate violența în școli. Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, la DC Edu - VIDEO

Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București.

O nouă ediție DC EDU va fi difuzată luni, 26 octombrie 2026, de la ora 20:00. Realizatorul emisiunii, prof. univ. dr. Sorin Ivan, o va avea ca invitată pe prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, pentru o discuție despre violența în școala românească și cum se poate combate.

Violența în școala românească este o problemă complexă, cu efecte asupra siguranței elevilor, dezvoltării emoționale și procesului educațional. Discuția va aborda influența familiei, a societății și a mediului digital asupra comportamentelor violente, precum și despre măsurile necesare pentru construirea unui mediu școlar sigur.

Temele de discuție:

Violența în școala românească

Cauzele violenței în mediul școlar

Familia, societatea, mass-media, școala și violența

Mediul virtual, social media și comportamentele violente

Dependența digitală, autismul virtual și violența în școală

Mecanismele psihologice ale violenței

Soluții pentru combaterea violenței în școală

Urmăriți DC EDU, luni, 26 octombrie 2026, de la ora 20:00, într-o nouă ediție realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, cu prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București.

Emisiunea este transmisă pe DCNews, DCNewsTV, Părinți și Pitici, precum și pe Facebook și Youtube DCNews!