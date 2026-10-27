Planșeul pelvin după naștere. Dragoș Cristian Bogdan, la Părinți Prezenți / VIDEO

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 27 octombrie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi cu Dragoș Cristian Bogdan, kinetoterapeut, specialist în recuperarea planșeului pelvin.

În timpul sarcinii și al nașterii, corpul unei femei trece prin transformări uriașe. Unele sunt vizibile. Altele rămân ascunse și sunt descoperite abia după luni sau chiar ani.

Multe mame spun că după naștere au observat lucruri pe care nu le anticipaseră: pierderi involuntare de urină atunci când strănută, senzația de presiune în zona pelvină, dureri în timpul contactului intim, dificultăți în reluarea activităților sportive sau senzația că propriul corp nu mai funcționează la fel.

De multe ori, aceste simptome sunt considerate „normale după naștere” și sunt acceptate în tăcere. Specialiștii spun însă că multe dintre aceste probleme pot fi prevenite, evaluate și tratate.

Discutăm astăzi despre sănătatea planșeului pelvin, despre schimbările care apar după sarcină și naștere, despre semnele pe care femeile nu ar trebui să le ignore și despre recuperarea care poate face diferența între ani de disconfort și o viață normală.

Invitatul nostru este Dragoș Cristian Bogdan, kinetoterapeut cu expertiză în recuperarea planșeului pelvin și în sănătatea femeii după naștere.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Planșeul pelvin, partea corpului despre care nimeni nu vorbește

Ce se întâmplă cu corpul în timpul sarcinii și al nașterii

„Am crezut că este normal după naștere”

Prolapsul, diagnosticul care sperie multe femei

Sportul după naștere, mituri și realitate

Recuperarea după naștere nu înseamnă doar abdomen

Ce ar trebui să știe fiecare viitoare mamă

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 27 octombrie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

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