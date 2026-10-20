Congres internațional de Cardiologie. Victor Costache și Silviu Dumitrescu, la DC Medical și DC News

Victor Costache și Silviu Dumitrescu, la DC Medical și DC News

East Meets West International Cardiovascular Congress 2026 reunește, la București, specialiști de renume din țară și din străinătate, într-un dialog despre prezentul și viitorul medicinei cardiovasculare. Evenimentul pune accent pe colaborarea dintre cardiologi, chirurgi cardiovasculari și alți experți, pe schimbul de experiență și pe soluțiile moderne care pot îmbunătăți îngrijirea pacienților. Dincolo de inovațiile medicale, miza congresului este una esențială: prevenirea bolilor cardiovasculare și creșterea șanselor la viață.

Prof. dr. Victor Costache, medic primar Chirurgie cardiovasculară, șef Secție Chirurgie Cardiovasculară la Spitalul Clinic SANADOR, și conf. dr. Silviu Dumitrescu, medic primar cardiolog, șeful Secției Cardiologie I (Cardiologie Intervențională și Perioperatorie) din cadrul Centrului de Boli Cardiovasculare al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" București, au fost invitați la DC Medical și DC News, unde au discutat despre bolile cardiovasculare, prevenție, factorii de risc și provocările sistemului medical din România.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, prof. dr. Victor Costache și conf. dr. Silviu Dumitrescu, au discutat despre:

East Meets West: congresul unde medicii discută și succesele, și complicațiile

"Este un eveniment adresat specialiștilor în domeniul bolilor cardiovasculare. Este un congres multidisciplinar, destinat chirurgilor cardiovasculari, cardiologilor, chirurgilor vasculari, radiologilor intervenționiști și specialiștilor în imagistică cardiovasculară. Scopul său este să reunească specialiști și lideri de opinie din România și din străinătate" - prof. dr. Victor Costache.

"Ne place să considerăm că este un eveniment cu totul special în peisajul conferințelor, congreselor și manifestărilor științifice, foarte numeroase în perioada toamnei. Însă East Meets West este un congres diferit.

Este diferit pentru că are un subtitlu la care ținem foarte mult: Heart Team Congress, congresul echipei inimii" - conf. dr. Silviu Dumitrescu.

România rămâne pe primul loc în Europa la mortalitatea prin boli cardiovasculare

"Vedem deja o discrepanță foarte mare între ceea ce se întâmplă la noi și ceea ce se întâmplă în vestul Europei.

Dacă în anii 1980 și 1990 stăteam mult mai bine, schimbarea stilului de viață și occidentalizarea stilului de viață al românilor ne-au ajuns din urmă. În momentul de față, acestea creează probleme epidemiologice grave și contribuie la creșterea incidenței bolilor cardiovasculare" - prof. dr. Victor Costache.

Ce trebuie să știe cei care au boli cardiace și consumă cafea

"Este bunișoară, să spunem așa. Sigur că este un subiect potrivit pentru o conferință de înaltă tehnologie, dar și o întrebare care vine din partea publicului. Pacienții vă întreabă dacă mai au voie să bea cafea" - conf. dr. Silviu Dumitrescu.

Care e valoarea normală a colesterolului

"Aceste ținte trebuie individualizate în funcție de riscul fiecărui pacient" - conf. dr. Silviu Dumitrescu.

Ce lipsește cu adevărat sistemului medical românesc

"Într-adevăr, s-a adus multă aparatură în România și s-au renovat spitale. S-au construit însă mai puține spitale decât ar fi fost normal. Ar trebui să construim mai multe. În special în sistemul public de sănătate, proiectele de modernizare și de construire a unor spitale noi stagnează" - prof. dr. Victor Costache.

"Nu ne lipsesc doar echipamentele. Ne lipsesc și medicii" - conf. dr. Silviu Costache.

Timpul până la implantarea unui stent nu s-a îmbunătățit în ultimii 10 ani

"Nu am reușit să modificăm aceste cifre aproape deloc într-un interval de peste zece ani. Cea mai mare întârziere este generată de pacient" - conf. dr. Silviu Dumitrescu.

Emisiunea va fi difuzată miercuri, 21 octombrie, de la ora 10:00, pe:

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