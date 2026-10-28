Statutul special al minorităților: formulările pe care România a refuzat să le accepte. Adrian Severin, dezvăluiri despre tratatele cu Ungaria și Ucraina

Analistul politic Bogdan Chirieac, fostul premier Petre Roman și fostul ministru de Externe Adrian Severin

Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a vorbit la DCNews despre negocierile dificile pentru semnarea tratatelor cu Ungaria și Ucraina în anii ’90. Un punct sensibil l-a reprezentat Recomandarea 1201 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care viza drepturile minorităților și a cărei interpretare a generat dispute diplomatice.

Petre Roman, prim-ministru al României postdecembriste, și Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, au revenit în studioul DCNews, la invitația analistului politic Bogdan Chirieac. Foștii demnitari ai statului român au oferit noi detalii de culise despre evenimentele anilor de tranziție, despre revoluția din 1989 și reformele care s-au făcut în România postcomunistă. De această dată, Adrian Severin a adus în discuție negocierile dificile ale tratatului României cu Ungaria și Ucraina, cu accent pe prevederile referitoare la statutul special al minorităților.

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"Noi am avut multe dificultăți în parcursul semnării de tratate cu Ucraina, dar și cu Ungaria în anii '90. Noi, după ce am semnat tratatul cu Ungaria, nu puteam trece în tratatul cu Ucraina alte clauze privind raporturile frontaliere decât cele pe care le discutasem deja cu Budapesta. Acolo au existat o serie întreagă de instrumente juridice internaționale cărora cele două țări le dădeau interpretări diferite. Era vorba despre statutul special al minorităților. România a refuzat să includă referiri la acele instrumente. Mai exact, vorbim de faimoasa Recomandare 1201 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Prevedeau drepturi colective pentru minorități. Noi atunci am formulat o rezoluție pe care am dus-o la Consiliul Europei, prin care am cerut Comisiei de la Veneția să interpreteze această recomandare în sensul că nu acordă drepturi colective și nu insistă pentru autonomie teritorială pe criterii etnice.

A fost o chestie de imaginație. Comisia de la Veneția a dat această interpretare și abia cu această interpretare s-a putut semna tratatul cu Ungaria", a explicat Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe.

Apoi, tratatul cu Ucraina a devenit ”aproape complet deschis” a punctat Adrian Severin.