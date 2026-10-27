Simina Tănăsescu, preşedinta CCR, şi Ilie Bolojan, chemaţi din nou la audieri în Senat. Comisia de constituţionalitate a primit un document

Premierul interimar Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu. Colaj foto: Agerpres

Din articol Motivul întâlnirii cu Ilie Bolojan

Ilie Bolojan şi Simina Tănăsescu au absentat din nou de la audierile din comisia pentru constituţionalitate a Senatului. Cei doi erau aşteptaţi pentru a da explicaţii cu privire la întâlnirea din biroul preşedintelui Senatului.

Comisia pentru constituţionalitate a decis să îi recheme la audieri pe Simina Tănăsescu, preşedinta CCR, dar şi pe Ilie Bolojan, fost prim-ministru al României, în ancheta desfăşurată cu privire la întâlnirea celor doi din 14 august de la Parlament.

Aceştia au absentat şi săptămâna aceasta de la audieri. În schimb, Comisia a primit un document din partea preşedintei Curţii Constituţionale, document care conţine explicaţii cu privire la întâlnirea cu Ilie Bolojan.

În document, Simina Tănăsescu arată că volumul activităţii jurisdicţionale a CCR a "crescut constant şi accelerat în ultimii ani", de la 9.498 de dosare pe rol în 2023, la 15.180 de dosare în prezent.

De asemenea, Simina Tănăsescu mai transmite că încă de la începutul mandatului său au fost demarate "discuţii informale cu conducerea Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a Consiliului Legislativ" referitoare la obţinerea de noi spaţii de lucru pentru personalul Curţii Constituţionale.

"În şedinţele de plen administrativ din vara anului 2025 s-a decis că trebuie făcute toate demersurile necesare pentru identificarea de noi spaţii în care CCR să-şi poată desfăşura activitatea", se precizează în document, conform Agerpres.

Motivul întâlnirii cu Ilie Bolojan

Tănăsescu mai menţionează că, în vara şi în toamna anului 2025, împreună cu unii colegi, a făcut două vizite în clădirea Parlamentului, în corpul B3, pentru a identifica potenţiale spaţii de lucru pentru angajaţii Curţii Constituţionale.

În 14 august, ea a aflat că a intrat în şedinţa de Guvern un proiect de hotărâre care se referă la amenajarea unor spaţii din Palatul Parlamentului având ca titular Ministerul Dezvoltării.

"În aceste condiţii a avut loc întâlnirea ce face obiectul Hotărârii Senatului nr.113/2026", subliniază Simina Tănăsescu, referitor la întrevederea pe care a avut-o cu premierul de atunci, Ilie Bolojan.

Ea explică faptul că în Monitorul Oficial din 18 august a fost publicată Hotărârea Guvernului privind reamenajarea unor spaţii din Parlament şi a dispus imediat efectuarea unei "corespondenţe administrative" pentru punerea în dispoziţie a unor spaţii din corpul B3 al Palatului Parlamentului.

"Totodată, precizez că, potrivit legii privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, preşedintele CCR coordonează activitatea Curţii şi reprezintă Curtea Constituţională în faţa autorităţilor publice şi a altor organizaţii române sau străine. Ca atare, pe lângă atribuţiile jurisdicţionale şi de reprezentare, preşedintele Curţii are şi atribuţii administrative/ manageriale, menite să asigure buna desfăşurare a activităţii instituţiei în vederea realizării rolului prevăzut de legea fundamentală", a mai transmis Tănăsescu.

Comisia pentru constituţionalitate urmează să întocmească raportul, termenul de depunere fiind 8 noiembrie.