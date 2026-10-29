Luca Niculescu, discuție cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre securitatea la Marea Neagră

Premierul Luca Niculescu/secretarul general al NATO, Mark Rutte. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews

Premierul Luca Niculescu a transmis, joi, că „a avut o discuție telefonică substanțială” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre situația securității la Marea Neagră.

Luca Niculescu, discuție cu Mark Rutte despre securitatea la Marea Neagră

„Mi-am exprimat aprecierea pentru sprijinul său constant și pentru cooperarea strânsă. Am discutat despre deteriorarea situației de securitate în Marea Neagră și despre amenințările hibride tot mai accentuate cu care se confruntă aliații NATO de pe Flancul Estic”, a scris premierul României, pe rețeaua X.

Had a substantive phone conversation with NATO Secretary General @SecGenNATO Mark Rutte. I expressed my appreciation for his continued support and close cooperation. We discussed the deteriorating security situation in the Black Sea, and the growing hybrid threats facing NATO Allies on the Eastern Flank. The escalating tensions in our region call for heightened Allied vigilance and a firm, coordinated response. I thanked the Secretary General and our NATO Allies for their sustained attention to Black Sea security, including the recently announced additional surveillance and reconnaissance capabilities for the region. — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) October 29, 2026

Luca Niculescu a mai punctat, în comunicat, că escaladarea tensiunilor în regiunea țării noastre „necesită o vigilență sporită din partea aliaților, precum și un răspuns ferm și coordonat”.

„I-am mulțumit Secretarului General și aliaților noștri din NATO pentru atenția susținută acordată securității în Marea Neagră, inclusiv pentru capacitățile suplimentare de supraveghere și recunoaștere anunțate recent pentru această regiune”, a mai spus Luca Niculescu.

Atacuri multiple cu drone în Marea Neagră

Atacurile cu drone în zona Flancului Estic s-au intensificat în ultimele luni. Numai în luna octombrie s-au înregistrat nu mai puțin de opt astfel de incidente, multe dintre ele soldate cu morți și răniți.

Mai multe nave au fost atacate în apele teritoriale și zonele economice exclusive ale României și Bulgariei, ceea ce a determinat compania de securitate maritimă Ambrey şi Organizaţia Maritimă Internaţională să constate că Marea Neagră, unde au fost lovite peste 570 de nave în acest an şi cel puţin 40 de marinari şi-au pierdut viaţa, este mai periculoasă decât Strâmtoarea Ormuz.

Președintele Nicușor Dan a discutat cu șeful NATO, alături de premierul bulgar Rumen Radev, în marja Consiliului European de la Bruxelles de la mijlocul lunii octombrie, despre securitatea la Marea Neagră. România a solicitat alianței mai mult sprijin pentru a combate aceste ofensive cu drone.