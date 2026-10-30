Manifestaţie pentru susţinerea parteneriatului civil, în Capitală

Sââmbătă, 31 octombrie, în Capitală va avea loc un marş de susţinere pentru parteneriatul civil. Acesta începe la ora 12:00, din Piaţa Universităţii şi se va desfăşura în direcţia Piaţa Victoriei.

Mișcarea Parteneriat Civil ACUM, înființată de Asociația MozaiQ împreună cu activista Aluziva, anunță un marș de protest în București, prin care cer Parlamentului să adopte parteneriatul civil. După ce au folosit toate mecanismele civice disponibile, organizatorii ies în stradă. În perioada februarie-mai a anului 2026, mișcarea Parteneriat Civil Acum a strâns în timp record peste 100.000 de semnături pentru recunoașterea legală a cuplurilor necăsătorite, atât heterosexuale, cât și gay. Mișcării i s-au alăturat zeci de creatori de conținut, profesori universitari, sociologi, cântăreți, psihologi, cetățeni din toate clasele sociale.

Pe 27 mai, inițiatorii au depus la Camera Deputaților peste 100.000 de semnături, adunate în mai puțin de 2 luni, în sprijinul parteneriatului civil și au primit confirmarea că petiția a fost înregistrată. De atunci, au trecut 5 luni fără niciun răspuns public din partea instituțiilor.

Ce este parteneriatul civil, în viziunea organizatorilor

"Parteneriatul civil înseamnă protecție în relația cu statul și autoritățile, demnitate pentru toate familiile din România și respectarea drepturilor omului, fără a afecta viețile altor cupluri sau cetățeni. Printre drepturile pe care le-ar oferi se numără dreptul de vizită în spital, dreptul de a lua decizii medicale privind partenerul, dreptul la moștenire, la pensie de urmaș și de imigrare, alegerea regimului bunurilor comune, dreptul la un credit bancar comun și dreptul de a continua un contract de chirie. Pentru lege, cuplurile de același sex sunt astăzi doi străini.

În România trăiesc astăzi, conform celui mai recent recensământ, peste 360.000 de cupluri necăsătorite care nu beneficiază de nicio protecție din partea statului. Mai mult, conform unui Barometru MozaiQ, un sondaj național reprezentativ, peste 5,8 milioane de români susțin legalizarea parteneriatelor civile. În ultimii ani mai multe curți, Curtea Constituțională a României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a UE, au condamnat România pentru nerecunoașterea cuplurilor necăsătorite. Astfel, aceste curți naționale și europene au spus clar că statul român are obligația de a asigura un cadru legal pentru cuplurile necăsătorite", transmit organizatorii.

„Am urmat fiecare pas pe care îl are un cetățean într-o democrație: am cerut, am strâns semnături, am depus, am explicat. Răspunsul a fost tăcere, iar tăcerea nu e un răspuns. Parteneriatul civil nu ia nimic nimănui, ci doar oferă unui cuplu protecția pe care statul i-o datorează. Ieșim în stradă pentru că este calea care ne-a mai rămas ca să fim auziți” a declarat Alina Greavu cunoscută ca Aluziva, director strategic al mișcării Parteneriat Civil Acum.

„Cea mai mare tragedie a inacțiunii politicienilor este reprezentată de cei care așteaptă pe holul unui spital pentru că nu li se permite să intre la omul pe care îl iubesc sau care rămân fără casă și fără pensie după ce îl pierd. Nu e o chestiune de opinie, e o chestiune de protecție. Sâmbătă mergem pe stradă pentru toți cei care au iubit ani la rând fără ca statul să-i sprijine și care merită să fie fericiți în pofida oricăror opinii ale altor oameni.” a declarat Sergiu Marinescu, director de comunicare MozaiQ.

„Peste 100.000 de oameni au semnat în mai puțin de două luni, fiindcă fiecare dintre ei iubește pe cineva pe care legea îl tratează ca pe un străin sau cunoaște pe cineva într-o uniune civilă nerecunoscută de stat. De 157 de zile așteptăm ca și statul să își facă treaba. Sâmbătă ieșim în stradă pentru a spune răspicat că statul nu ne mai poate ignora” a declarat Vlad Viski, președinte executiv MozaiQ.

Cine vine la marş

La marș sunt așteptate persoane care vor să lupte pentru egalitate, alături de familii, prieteni și aliați. Participarea este deschisă oricui susține dreptul cuplurilor necăsătorite, inclusiv cele de același sex, la recunoaștere legală.