A fost găsit și ultimul dintre cei trei copii dispăruți în Sălaj. Era în compania unui bărbat de 43 de ani

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Cei trei copii, cu vârste de 11, 12 și 13 ani, care au plecat voluntar pe 29 octombrie de pe un teren viran din localitatea Borla, au fost găsiți de polițiști. Ultimul dintre ei a fost localizat duminică, în localitatea Turea, județul Cluj, alături de un bărbat de 43 de ani din Bozna, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sălaj.

Conform sursei menționate, Rostaş Ioan, în vârstă de 13 ani, va merge la sediul IPJ Sălaj împreună cu bărbatul cu care a fost găsit, pentru ca polițiștii să efectueze verificările necesare.

„În prezent, cei trei minori sunt în siguranţă, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului fiind sesizată de poliţişti în vederea demarării unei anchete sociale”, a transmis IPJ Sălaj.

Ceilalţi doi copii, Rostaş Denis Antonio, de 11 ani, şi Rostaş Raluca Mădălina, de 12 ani, au fost găsiţi sâmbătă seara, în jurul orei 18:25, împreună cu tatăl lor, în apropierea localităţii Şardu, judeţul Cluj.

Copiii au fost dați dispăruți pe 29 octombrie după ce au plecat de pe un teren viran din localitatea Borla, comuna Bocșa. În aceeaşi zi, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert în județele Sălaj și Cluj.

Operațiunea de căutare a mobilizat polițiști și jandarmi din Sălaj și Cluj, dar și voluntari ai Asociației CERT. Pentru localizarea minorilor, echipele au folosit câini de urmă, camere și binocluri cu termoviziune. Duminică dimineață, autoritățile au cerut și sprijinul unui elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație al MAI.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă se impun măsuri legale.