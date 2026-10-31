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DCNews Politica USR și-a ales noua conducere. Lista vicepreședinților și membrilor Biroului Național care vor lucra alături de Dominic Fritz

USR și-a ales noua conducere. Lista vicepreședinților și membrilor Biroului Național care vor lucra alături de Dominic Fritz

Autor: Bogdan Bolojan
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USR și-a ales sâmbătă, la Congresul organizat la Timișoara, noua echipă de conducere a partidului. Președintele Dominic Fritz va colabora în următorii trei ani cu cei șapte vicepreședinți și cu membrii Biroului Național, desemnați în urma votului delegaților.

Potrivit rezultatelor preliminare, Radu Miruță a obținut cele mai multe voturi pentru funcția de vicepreședinte. Acesta a fost urmat la lupta de la vârful partidului de Diana Buzoianu. 

Așadar, noua echipă de vicepreședinți care va face parte din conducerea partidului este formată din:

Radu Miruță, Diana Buzoianu, Iulian Lorincz, Dan Barna, Radu Mihaiu, Irineu Darău și Diana Stoica.

Lista membrilor Biroului Național al USR

În urma votului de la Congresul USR, următorii membri au fost aleși în Biroul Național:

Cristian Seidler, Stelian Ion, Silviu Dehelean, Ionuț Moșteanu, Oana Țoiu, Vlad Voiculescu, Sorin Sipos, Oana Murariu, Roxana Vîlcu, Pollyanna Hangan, Eugen Terente, Teodora Stoian, Ruben Lațcău, Mircea Aurel Deac, Andrei Nistor, Lucian Stanciu-Viziteu și Florin Drăgulin.

Noul Birou Național va coordona activitatea politică a USR la nivel național și va contribui la punerea în aplicare a direcțiilor strategice stabilite în cadrul Congresului, potrivit unui comunicat al formațiunii.

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