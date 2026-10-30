Previziunea lui Traian Băsescu despre Guvernul Luca Niculescu: De ce spune că românilor nu le va fi bine

Fostul președinte al României, Traian Băsescu. Sursa foto: Agerpres

Traian Băsescu, fost președinte al României, a explicat cum o să trăiască românii cu noul Guvern Niculescu.

România intră într-o perioadă dificilă, iar nota de plată pentru anii în care statul a cheltuit bani împrumutați va fi resimțită de populație. Traian Băsescu, fost președinte al României, avertizează că dobânzile la datoria publică și măsurile de reducere a deficitului vor pune în continuare presiune asupra românilor, chiar și fără Ilie Bolojan. Fostul șef de stat a vorbit despre viitorul Guvernului Luca Niculescu. Acesta crede că va rezista cel puțin până după iarnă și ar putea rămâne la conducere până la alegerile din 2028.

Românilor nu le va fi bine nici cu Guvernul lui Niculescu

"Românilor nu le va fi bine nici cu Guvernul domnului Luca Niculescu. Avem probleme majore. Una dintre marile probleme pe care le avem este legată de dobânzile pe care trebuie să le plătim în fiecare lună. Noi, anul acesta, plătim circa 12 miliarde de euro numai dobânzi. Câte lucruri am putea face cu 12 miliarde dacă nu am avea acest grad de îndatorare uriaș? Nu o să fie bine. Va trebui să plătim ce am consumat. Am trăit bine cu banii împrumutați, iar acum a venit ziua să-i dăm înapoi. Asta va trebui să facem. Nu avem soluție. Povestea cu schimbăm direcția rămâne doar o poveste. Direcția e una singură și anume plata datoriilor.

"O să vedem în viitor ceea ce vedem și azi. Asta înseamnă să te întinzi mai mult decât îți este plapuma"

Nu știu cum o să o facem prin actualul sistem fiscal. Datoria enormă pe care o avem se va revărsa pe omul de rând. O să vedem în viitor ceea ce vedem și azi. Când mergem în piață, vedem creșteri de prețuri, când mergem la pompă, e creștere de prețuri, când mergem în vacanță avem tichete mai puține și așa mai departe. Asta înseamnă să ai datorii. Asta înseamnă să te întinzi mai mult decât îți este plapuma. Noi am făcut lucrul acesta în mod deosebit în 2024. Ne-a plăcut când ne-am mărit pensiile și salariile cu 60%. Acum ne trezim că trebuie să dăm banii înapoi. Ce ghinion!

"Alte probleme care pot duce la revolte"

Mă rog, hai să punem lucrurile într-o notă extrem de limpede. Guvernul nu are ce face decât să continue procesul de consolidare fiscală. Asta nu ne dă posibilitatea să schimbăm direcția. Trebuie să reducem deficitul. Sigur, și chestiunea asta trebuie făcută cu grijă. Totul depinde de dimensiunea pe care o dăm procesului de recuperare a deficitului bugetar. Dacă exagerăm, riscăm să ajungem în situația în care tăiem din investiții și din cheltuieli importante din serviciile publice. De acolo cădem în alte probleme care pot duce la revolte.

Sorin Grindeanu și Luca Niculescu "se vor obișnui unul cu altul" până în 2028

Ce vă mai spun este că Guvernul Luca Niculescu va trece de iarnă. Eu cred că va fi un guvern care s-ar putea să organizeze alegerile din 2028. E adevărat că Sorin Grindeanu încearcă să fie un fel de prim-ministru, fără să fie efectiv în scaunul de la Palatul Victoria, dar Luca Niculescu are capacitatea de a modera lucrurile. Într-un fel sau altul, cred că se vor obișnui unul cu altul. Nu văd în momentul de față o soluție politică certă. Să zicem că mâine cade Guvernul Niculescu. Ce facem? O luăm de la capăt? Îl pregătim pe altul care să accepte să fie premier? Hai să fim serioși", a explicat Traian Băsescu, fost președinte al României.