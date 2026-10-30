Viitorul lui Ilie Bolojan la conducerea PNL. Traian Băsescu: Jumătate din PNL e PDL, iar PDL-ul nu are obiceiul să-și distrugă șefii

Imagine cu Traian Băsescu, fost președinte al României. Foto: Agerpres

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat viitorul politic al liderului PNL Ilie Bolojan după plecarea de la guvernare.

Viitorul lui Ilie Bolojan la conducerea PNL este tot mai incert, pe fondul nemulțumirilor care se acumulează în partid și al vocilor care cer schimbarea actualei conduceri. Susținerea Guvernului Veștea, criticile publice și solicitările unor lideri importanți, printre care Rareș Bogdan, pentru organizarea unui congres extraordinar amplifică tensiunile interne. Traian Băsescu, fost președinte al României, a comentat situația liberalilor și șansele lui Bolojan de a-și păstra controlul asupra partidului, într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de Cristina Șincai.

"Nu cred că va pierde partidul"

"Jumătate din Partidul Național Liberal e din fostul PDL. PDL-ul nu are obiceiul să-și distrugă șefii. Îi lasă acolo lângă ei. Nu cred că va pierde partidul. În același timp, Ilie Bolojan are șanse să fie un lider de opoziție, doar cu condiția să-și rezolve rapid problemele din interiorul partidului. Dacă va sta concentrat pe problemele interne ale partidului, nu va avea timp să facă opoziție în așa fel încât să aducă aport pozitiv PNL-ului. Totodată, are nevoie de contribuții pentru soluții. Soluțiile nu pot veni decât din partid, consultându-te cu oamenii. Oamenii vin cu propuneri, cu idei, iar pe cele pe care le consideri fezabile le folosești în bătălia politică. Bolojan are nevoie să se consulte cu cei din partid", a explicat Traian Băsescu.

Congres Extraordinar al PNL pentru schimbarea conducerii

Europarlamentarul Rareș Bogdan cere organizarea unui Congres Extraordinar al PNL în februarie sau martie 2027, înaintea celui programat la termen, pentru a schimba conducerea și pentru a clarifica raportul de forțe dintre platforma liberal-conservatoare și cea progresistă din partid. Liberalul a susținut într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu, că Ilie Bolojan a eșuat atât ca premier, cât și ca lider al formațiunii, criticând măsurile economice adoptate de Guvern și îndepărtarea PNL de mediul de afaceri. Demersul urmărește o clarificare ideologică și o reașezare a puterii în partid, pe fondul nemulțumirilor legate de direcția politică a conducerii și de relațiile cu cetățenii, partenerii politici și cei economici.

Liderii menționați de Rareș Bogdan, care și-ar dori un astfel de Congres, sunt Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihail Veştea, Sebastian Mihai Rusu, Eduard Tatian Mititelu, dar și alții din aripa care a susținut învestirea lui Adrian Veștea acum câteva luni.

Atunci când a fost instalat ca lider al PNL, Ilie Bolojan a obţinut 976 de voturi. În funcţiile de prim-vicepreşedinţi au fost aleşi Cătălin Predoiu – 800 voturi, Adrian Veştea – 694 voturi, Ciprian Ciucu – 584 voturi şi Nicoleta Pauliuc – 570 voturi.