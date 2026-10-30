Ilie Bolojan, nou atac la adresa PSD: Puneți mâna și guvernați. Nevoile României nu se reduc la rectificare

Ilie Bolojan / Foto Agerpres

Ilie Bolojan, premierul demis și liderul Partidului Național Liberal (PNL), a lansat un nou atac la adresa Partidului Social Democrat (PSD), după ce, astăzi, a fost aprobată prima rectificare bugetară din 2026.

"Tot e bine că PSD și-a adus aminte de urgențele reale, acelea care au impus votul de necesitate, pentru că fostul guvern nu avea instrumentele necesare pentru a le mai rezolva, și a abandonat șantajul cu blocarea rectificării până la prezentarea unor deficite măsluite.

Mai mult, ordonanța de urgență de astăzi privind rectificarea confirmă ceea ce s-a moștenit: deficitul bugetar a scăzut, după primele 9 luni, la 3,81% din PIB, de la 5,31% în aceeași perioadă din 2025. Investițiile publice au crescut cu peste 25 de miliarde de lei față de nivelul din anul trecut.

Sunt date asumate oficial astăzi de Guvern. Sigur, pentru PSD este deja modus operandi să atace seara, la televizor, ceea ce miniștrii PSD au adoptat dimineața, în Guvern", a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

"Puneți mâna și guvernați"

"Acum, că ați confirmat oficial buna moștenire, puneți mâna și guvernați, pentru că nevoile României nu se reduc la rectificare. Și încercați să guvernați mai bine decât ați făcut-o data trecută.

OUG de astăzi arată și ratările miniștrilor PSD. Spre exemplu, în cazul Ministerului Sănătății, cea mai mare parte a sumelor rectificate este consecința eșecului domnului Rogobete de a aloca banii din buget în funcție de priorități, nu de preferințe sau interese, și de a accesa fondurile europene (PNRR și coeziune), în valoare de 700 de milioane de lei", a mai transmis liderul PNL.

"Sper că acum este suficient de clar și pentru domnul Bolojan"

Tot astăzi, anterior mesajului transmis de Ilie Bolojan, liderul PSD Sorin Grindeanu anunța o a doua rectificare în noiembrie pentru a aduce transparență totală asupra datoriilor reale ale statului și critica efectele politicilor de austeritate.

"Această rectificare trebuie să facă un lucru fundamental: să pună față în față deficitul cash, adică banii plătiți efectiv, și deficitul ESA, care reflectă obligațiile și cheltuielile statului recunoscute contabil potrivit metodologiei europene, inclusiv pe cele care nu au fost încă plătite.

Vreau să explic foarte simplu, inclusiv pentru propaganda de dreapta, de ce este important acest lucru. Dacă o familie nu își plătește ratele timp de șase luni, poate părea că are mai mulți bani în buzunar. Dar asta NU înseamnă că a scăpat de datorii. Înseamnă doar că a amânat plata unor obligații.

La fel se întâmplă și cu bugetul statului: un deficit cash mai mic nu înseamnă automat că statul are mai puține datorii sau că situația sa financiară s-a îmbunătățit. Sper că acum este suficient de clar și pentru domnul Bolojan: facturile neplătite nu înseamnă economii!

De aceea, a doua rectificare trebuie să arate transparent ce s-a plătit, ce obligații au rămas neachitate, ce cheltuieli sunt deja recunoscute în contabilitatea europeană și care este situația reală a finanțelor publice", a transmis Sorin Grindeanu.

Astăzi, guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din 2026, care prevede fonduri suplimentare pentru medicamente şi servicii medicale, plata pensiilor, servicii sociale şi bugete locale, în condiţiile menţinerii ţintei de deficit cash la 6,2% din PIB, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor.

"Au fost alocate cu 200 de milioane mai puțin decât necesarul solicitat"

Reamintim că, recent, Ilie Bolojan l-a mai atacat și pe Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, privind finanțarea unităților de primiri urgențe. Atunci, în replică, social-democratul spunea că nu se pune problema de incompetență și puncta fapul că instituția a primit cu 200 de milioane de lei mai puțin decât solicitase pentru serviciile de urgență.

"În anul 2025, bugetul sănătății a fost suplimentat de două ori. Astfel, UPU de la Spitalul Floreasca a ajuns la un buget executat (buget total cheltuit în anul 2025) de 10 milioane de lei pentru întregul an, sumă care include rectificarea și suplimentarea din luna septembrie 2025.

Anul acesta, pentru componenta de urgență, am solicitat 660 de milioane de lei, însă au fost alocate 460 de milioane de lei — cu 200 de milioane mai puțin decât necesarul solicitat.

De ce această diferență? Pentru reducerea deficitului cu orice preț? Este o posibilă explicație, dar, în lipsa unei justificări explicite, nu o pot prezenta drept certitudine", a transmis Alexandru Rogobete pe Facebook.

Social-democratul mai spunea că cele 460 de milioane de lei alocate au fost repartizate ţinând cont de execuţia bugetară istorică - media ultimilor doi ani.

Acuzațiile lui Ilie Bolojan

"În mod iresponsabil, fie din incompetenţă, fie în mod premeditat, Ministerul Sănătăţii a alocat, la începutul anului, sume total insuficiente pentru funcţionarea acestor unităţi", spunea Ilie Bolojan, subliniind că avem unităţi de primiri urgenţe care au primit aproximativ 30% din alocările necesare funcţionării lor pe parcursul întregului an.