Dacia, sub presiunea costurilor și a concurenței chineze. Daniel Zamfir anunță întâlnire cu șefii companiei, BYD se pregătește să intre în România

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Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a spus, vineri, că „execuția bugetară este una absolut rușinoasă”. Ministrul a amintit și de provocările cu care se confruntă Dacia, menționând că se va întâlni cu conducerea companiei.

Daniel Zamfir a precizat că dorește rezolvarea problemelor de la compania Dacia, care are o scădere a producției, în contextul prăbușirii vânzărilor, pe seama tarifelor la energie.

Cum vrea să stimuleze Daniel Zamfir vânzarea automobilelor Dacia în România

„O problemă serioasă este la Dacia, industria auto suferă din cauza prețului la energie crescut și a cererii tot mai scăzute. Având în vedere că Dacia este unul dintre contributorii principali la bugetul de stat, cred că trebuie stimulată vânzarea automobilelor în România prin programul Rabla. Vreau să discut cu conducerea Dacia să văd care sunt problemele lor”, a mai spus Daniel Zamfir.

De menționat că BYD ar putea deveni un concurent important pentru Dacia în România, în special dacă producătorul chinez va decide să construiască o fabrică în apropiere de Brașov. Vicepreședintele executiv BYD face, în aceste zile, o vizită în România, pentru căutarea de noi locații de fabrici pentru automobile în apropiere de Brașov.

Daniel Zamfir, despre Romaero și Sidex Galați

De asemena, Daniel Zamfir a spus că la Romaero va convoca adunarea creditorilor pentru a schimba administratorului special.

Privind situația de la Sidex Galați, unde mii de angajați au intrat în șomaj tehnic, Daniel Zamfir a zis că Ministerul Economiei caută soluții pentru a gestiona criza.

Vânzările Dacia, în scădere

Vânzările Dacia în Europa au înregistrat în septembrie un declin anual de 8,9%. Cota de piață a producătorului de automobile s-a redus la 3,3%, de la 4%, a anunțat joi Asociația Constructorilor Europeni de Automobile

Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Câte autoturisme Dacia au fost înmatriculate în septembrie în Europa

Un număr de 45.408 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în septembrie în Europa, comparativ cu 49.850 unități în perioada similară din 2025.

Marii producători auto au raportat evoluții mixte ale vânzărilor în septembrie: creșteri la grupul Stellantis (4,5%) și scăderi la grupul Volkswagen (2,9%), la grupul Renault (0,7%), și la compania americană Ford (20,8%), arată datele ACEA.

Marii producători auto au raportat evoluții mixte ale vânzărilor în perioada ianuarie - septembrie 2026: creșteri la grupul Stellantis (4,7%) și la grupul Volkswagen (0,5%), scăderi la grupul Renault (3,1%) și la Ford (15,2%).

Tesla a raportat un avans de 50%, iar BYD de 134,6%

Pe segmentul vehiculelor electrice (EV), înmatriculările Tesla au crescut în septembrie cu 72,5%, în timp ce rivalul chinez BYD a raportat un avans de 98,7% al vânzărilor în Europa.

În primele nouă luni din acest an, vânzările de autoturisme Dacia în Europa au scăzut în ritm anual cu 9,7%, iar cota de piață a producătorului de automobile s-a redus la 3,8%, de la 4,5%.

Un număr de 405,768 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în primele nouă luni din acest an în Europa, comparativ cu 449.287 în perioada similară din 2025.