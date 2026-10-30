Rectificare bugetară 2026: Sorin Grindeanu cere transparență totală din partea Guvernului Niculescu

Sorin Grindeanu, liderul PSD

Din articol O nouă rectificare bugetară, în noiembrie 2026

Guvernul Niculescu a adoptat prima rectificare bugetară din 2026, ca asigură fondurile pentru pensii, spitale și plata datoriilor către firme. Liderul PSD Sorin Grindeanu anunță o a doua rectificare în noiembrie pentru a aduce transparență totală asupra datoriilor reale ale statului și critică efectele politicilor de austeritate.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, liderul social-democrat Sorin Grindeanu a precizat că „statul trebuie să își onoreze obligațiile pentru asigurarea serviciilor esențiale până la sfârșitul anului”, acesta fiind „sensul primei rectificări bugetare pe care Guvernul Niculescu a adoptat-o astăzi în regim de urgență”.

„Asigurăm finanțarea pentru medicamente și spitale. Acoperim necesarul pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului. Alocăm fondurile pentru asistenții sociali, persoanele cu dizabilități și protecția copilului. Și începem să readucem lichiditate în economie prin plata datoriilor către firmele românești.

Dar nu este suficient să stingem incendiile de moment. Trebuie să știm și care este, cu adevărat, situația financiară a țării”, a scris Grindeanu.

O nouă rectificare bugetară, în noiembrie 2026

Liderul PSD a adăugat că „este necesară și a doua rectificare, la jumătatea lunii noiembrie, după publicarea prognozei oficiale a Comisiei Europene și a rapoartelor INS”.

„Această rectificare trebuie să facă un lucru fundamental: să pună față în față deficitul cash, adică banii plătiți efectiv, și deficitul ESA, care reflectă obligațiile și cheltuielile statului recunoscute contabil potrivit metodologiei europene, inclusiv pe cele care nu au fost încă plătite.

Vreau să explic foarte simplu, inclusiv pentru propaganda de dreapta, de ce este important acest lucru. Dacă o familie nu își plătește ratele timp de șase luni, poate părea că are mai mulți bani în buzunar. Dar asta NU înseamnă că a scăpat de datorii. Înseamnă doar că a amânat plata unor obligații. La fel se întâmplă și cu bugetul statului: un deficit cash mai mic nu înseamnă automat că statul are mai puține datorii sau că situația sa financiară s-a îmbunătățit.

Sper că acum este suficient de clar și pentru domnul Bolojan: facturile neplătite nu înseamnă economii!

De aceea, a doua rectificare trebuie să arate transparent ce s-a plătit, ce obligații au rămas neachitate, ce cheltuieli sunt deja recunoscute în contabilitatea europeană și care este situația reală a finanțelor publice.

Toate datoriile statului trebuie plătite la zi!

Nu este vorba despre un conflict cu ministrul de Finanțe. Domnul Nazare trebuie să scoată la suprafață toate facturile restante, de la concedii medicale, la rambursări de TVA, compensări la energie sau lucrări de investiții. Tot!

Astfel, toți românii vor ști de unde plecăm și pe ce baze se va construi bugetul pe anul viitor.

Trebuie să facem acest lucru pentru că datele publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză confirmă efectele economice ale politicilor din ultima perioadă: economia este estimată să scadă cu 0,4% în 2026, producția industrială cu 3,3%, iar puterea de cumpărare a salariului mediu net cu 3,3% – cea mai mare scădere de după criza financiară.

Avem o economie în contracție, inflație mai mare și un leu mai slab. Românii și companiile au suportat costul austerității, dar reformele promise și relansarea economică nu s-au materializat.

Am spus că România are nevoie de o schimbare de direcție. Nu am intrat la guvernare ca să administrăm blocajele și să le explicăm oamenilor de ce trebuie să suporte noi sacrificii. Am intrat pentru a găsi soluții, pentru a proteja veniturile oamenilor și pentru a reporni economia.

Trebuie să știm exact de unde plecăm, să ne plătim obligațiile și să trecem apoi de la austeritatea de dreapta la relansare economică.

Obiectivul nostru este simplu: o economie care produce mai mult, companii care pot investi și locuri de muncă mai bine plătite”, a transmis Sorin Grindeanu.