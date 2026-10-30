Corpul de Control, la Direcția Generală pentru Armamente. Radu Oprea arată spre vechea guvernare: "Ei ar fi trebuit să formalizeze aceste discuții"

Radu Oprea / FOTO: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a făcut precizări, după ce a trimis Corpul de Control la Direcția Generală pentru Armamente, unde sunt verificate contractele prin care România a angajat un împrumut de 16,68 de miliarde de euro pentru înzestrarea armatei.

Controlul vizează specificațiile tehnice ale echipamentelor, dar și prețurile negociate în raport cu ofertele concurenților. Ministrul susține că deciziile privind companiile selectate au fost luate la cancelaria Premierului, nu la Ministerul Apărării. Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, aproximativ 650 de milioane de euro ar fi ajuns deja la grupul german Rheinmetall.

"Este o chestiune pe care am promis-o în timpul audierilor"

"Sper să avem un răspuns cât mai repede (n.r. din prte Corpului de Control). Este o chestiune pe care am promis-o în timpul audierilor în Parlament, aceea că voi încerca să fiu cât se poate de transparent în ceea ce privește alocarea resurselor românilor, pentru că, până la urmă, vorbim de banii tuturor cetățenilor din România.

Volumul este destul de mare, pentru că începusem, recunosc, să mă uit și eu pe aceste contracte, dar, fiind volumul foarte mare, am spus că este necesar să intervină corpul de control. Este și o opinie corectă, instituțională.

Ne uităm ca specificațiile tehnice - ceea ce au cerut, armele - să fie corespunzătoare, adică echipamentele pe care le vom primi să corespundă nevoilor de înzestrare ale unităților de către care au fost comandate.

"Ei ar fi trebuit să formalizeze aceste discuții"

Ne uităm, de asemenea, procedurile să fie corecte, să fie îndeplinite corect și ne uităm pe comparația cu specificații tehnice și prețuri cu alte produse similare. Acestea sunt temele pentru care am semnat ordinul prin care corpul de control va face această verificare.

Dar, așa cum am spus, și asta este foarte corect, deciziile au fost luate în grupul de lucru de la cancelaria primului-ministru, din care făcea parte Mihai Jurcă, pe poziție de cancelar, la momentul respectiv, de șef al cancelariei și, desigur, ar fi trebuit să fie acolo ministrul Economiei pentru partea de cooperare industrială, adică ce, cât producem în România și ar fi trebuit să fie ministrul Apărării de la a cea vreme, domnul Miruță. Ei ar fi trebuit să formalizeze aceste discuții, ca să avem și o responsabilitate directă", a spus Radu Oprea, la Realitatea Plus.

Sistemele antidronă

Întrebat ce se întâmplă cu sistemele antidronă care au picat testele și care ar fi trebuit să ajungă la noi în aprilie, ministrul a mai spus:

"Din câte știu eu, acestea sunt astăzi în stare de funcționare și sunt în parametrii pe care i-am cerut. Dar, pentru că ați pus această întrebare, voi veni și cu un răspuns clar, oficial, din partea instituției Ministerul Apărării Naționale, ca să mergem pe această transparență de care am vorbit mai devreme."

Reamintim că două dintre cele patru sisteme de apărare antiaerian, trimise de România la compania germană Rheinmetall pentru modernizare şi transformarea lor pentru lupta antidronă, nu ar fi trecut testele de recepţie. Primele două sisteme ar fi trebuit livrate în aprilie 2026.