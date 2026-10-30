George Simion i-a dat în judecată pe Marius Lulea și o publicație online. Dosar înregistrat la Tribunalul București

Marius Lulea (s) și George Simion (d). Sursa foto: Agerpres

Din articol Ruptură între Simion și Lulea

George Simion i-a chemat în instanță pe fostul membru AUR, Marius Lulea, o publicație online și alte trei persoane.

Președintele AUR, George Simion, l-a dat în judecată pe Marius Lulea, unul dintre fondatorii partidului, se arată într-un dosar înregistrat pe 23 octombrie la Tribunalul București.

Printre pârâți se mai numără și publicația online 60m.ro, și alte trei persoane: Miron Mihail, Alexandru Matei și Cimpoi Adrian.

Alexandru Matei este prezentat pe site-ul grupului drept director editorial. Miron Mihail este director general al publicației, în timp ce Adrian Cimpoi este redactor în cadrul acesteia.

Pe site-ul 60m.ro se regăsesc multiple articole care îl atacă pe George Simion și îl caracterizează drept „trădător”, președintele AUR fiind acuzat că a „confiscat partidul”, în timp ce Marius Lulea este prezentat ca fiind „omul care l-a hrănit și l-a inventat politic” pe Simion.

Sursa foto: Captură foto 60m.ro

Dosarul are ca obiect o „acțiune în răspundere delictuală și constatarea caracterului ilicit”. Documentul nu precizează alte detalii.

Ruptură între Simion și Lulea

Relația dintre George Simion și Marius Lulea s-a deteriorat treptat, mai ales în acest an, co-fondatorul AUR fiind exclus din partid la începutul acestei luni din cauza neplății cotizației pentru o perioadă de peste un an, lucru pe care Lulea îl infirmă.

George Simion a spus, la începutul acestei luni, că Marius Lulea, „cel pe care îl considera prieten”, avea o poziție pro-europeană și că aceasta „îi va determina și pe alții” din AUR să o adopte, în detrimentul „patriotismului”.

„Voia federalizarea Europei, voia trecerea la euro, voia Mercosur”, a declarat șeful AUR la emisiunea „Dezacorduri de pace” de la TVR.

Mai mult, în urmă cu aproximativ două săptămâni, Marius Lulea îl acuza pe fostul său colaborator că a ordonat plasarea unui cap de porc în fața locuinței sale în semn de amenințare, fără să prezinte, însă, probe în acest sens. El a făcut plângere la poliție susținând că Simion ar fi acționat prin intermediari pentru a-l amenința.

Câteva zile mai târziu, Adrian Jucătoru, consilier al AUR angajat la Camera Deputaților, a recunoscut că a lăsat capul de porc în fața locuinței lui Marius Lulea, susținând că ar fi acționat la îndemnul fostului lider AUR, transmis prin intermediul deputatei Ariadna Cîrligeanu.

„Voi dezamăgi pe mulți cu acest video. Autorul acelor stickere și al capului de porc din Tunari sunt eu. S-a spus că astfel îi facem rău lui Simion… I-am implicat inclusiv familia pentru a părea totul mai real și îi cer scuze pentru acest lucru. Toată acțiunea a fost indusă de Marius Lulea prin Ariadna Cîrligeanu”, a spus Adrian Jucătoru, într-un videoclip postat pe Facebook.