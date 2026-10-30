Gazul românesc din Marea Neagră, vândut unui om de afaceri asociat cu Rusia. Bogdan Chirieac și Silviu Mânăstire, analiza momentului: Este șocant. Statul nu face nimic

Trump Putin - Sursa foto: Agerpres/Freepik. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Un om de afaceri asociat cu Gazprom ar fi cumpărat participația americanilor de la Black Sea Oil & Gas. Acțiunea ridică semne de întrebare privind securitatea energetică a României.

Sub nasul politicienilor de la București preocupați de lupta pentru putere, un om de afaceri olandez, asociat al Gazprom, companie de stat a Federației Ruse, a cumpărat 10 la sută din producția de gaze offshore a României. Tranzacția complicată vizează Zăcămintele Ana și Doina din Marea Neagră, exploatate până recent de Black Sea Oil & Gas, compania deținută de fondul american de investiții Carlyle, alături de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Cumpărătorul zăcămintelor din Marea Neagră este Edward van Kersbergen, antreprenor olandez care controlează Mazarine Energy, o altă afacere de petrol și gaze fondată în România, după ce olandezul a cumpărat licențe de petrol și perimetre de exploatare de gaze de la OMV Petrom, adică tot de la o companie la care statul român este acționar. Americanii de la Black Sea Oil & Gas nu au explicat motivele pentru care au cedat o afacere extrem de profitabilă, având în vedere creșterea spectaculoasă a prețurilor la gaze și energie din ultimii ani. Analistul Bogdan Chirieac și jurnalistul Silviu Mânăstire au comentat subiectul la România TV, în cadrul emisiunii "Cutia Neagră".

"Este șocant. Statul nu face nimic"

Bogdan Chirieac: "Este șocant, din punctul meu de vedere. Chiar trebuie aprofundat subiectul. Statul român nu se poate opune companiei care a vândut, Black Sea Oil & Gas, pentru că asta este viața. Au drept acolo".

Silviu Mânăstire: "De ce nu a cumpărat statul român participația"?

Bogdan Chirieac: "Fiindcă statul nu face nimic"!

Silviu Mânăstire: "Ce face statul"?

Bogdan Chirieac: "Îți ia ție banii, mie, și tuturor și îi risipește. Asta face"!

Silviu Mânăstire: "Tocmai la băiatul ăsta asociat cu Gazprom? E o coincidență"?

Bogdan Chirieac: "Noi cumpăram gaz prin Wintershall".

Silviu Mânăstire: "Normal, făceam treabă frumoasă la nemți și la ruși".

Bogdan Chirieac: "Bun. Lumea se întreba 'de ce naivii din România o fac prin Wintershall? De ce nu iau direct de la Gazprom'? Fiindcă Gazpromul nu voia să ne dea gaz direct. Voia prin pușculița din Elveția, și anume Wintershall".

Silviu Mânăstire: "Olandezul cumpărase partea germană, dar am rămas cu rușii".

Bogdan Chirieac: "Mă gândesc, nu știu dacă așa s-ar întâmpla, dar echipamentele de exploatare a gazelor din Marea Neagră ar putea fi mai în siguranță. Mă gândesc că rușii nu o să-și atace propria exploatare de gaze în Marea Neagră".

Silviu Mânăstire: "Păi și ale noastre? Că și Romgazul a exploatat".

Bogdan Chirieac: "Nu ești pe nicăieri pentru că le-ai dat! E simplu! Le-ai dat cu noi de față și cu guvernele României de față! Noi suntem la ușă. Când ne dă, atunci ne dă".

Silviu Mânăstire: "Păi au fost ale noastre".

Bogdan Chirieac: "Au fost! Ai folosit cuvântul potrivit. Au fost și acum nu mai sunt! Rușii îți opresc exploatarea dintr-o mie de motive. Nu e nevoie să le bombardeze acum. Te bucuri că ai gaz și o să spună 'domnilor, avem probleme tehnice. Trebuie retehnologizat. Nu exploatăm'".

Silviu Mânăstire: "Unde sunt instituțiile de securitate când se întâmplă așa ceva? Chiar dacă sunt americani, e un fond mare de investiții în spate, numit Carlyle, care dețin 10% din rezervele de gaze, îi chemi și le spui 'dacă aveți de gând să le vindeți unuia care este asociat cu Gazprom mai bine vă opriți. Hai puțin să discutăm. E vorba de România și de interesele acestui stat'. S-a schimbat lumea? Trebuie să facem afaceri cu rușii"?

Bogdan Chirieac: "S-a schimbat"!

Silviu Mânăstire: "Deci, acum suntem cu rușii"?

Bogdan Chirieac: "Câtă vreme Donald Trump are în vedere ideea să se întâlnească cu Vladimir Putin și Xi Jinping ca să reîmpartă lumea, și asta e aproape confirmat, în noiembrie ar trebui să se întâmple, atunci da. Da, s-au schimbat lucrurile. Cum apărăm Neptun Deep și ce o să facem mai departe? Care este planul Ministerului Apărării pus în practică după 5 ani de război? Cu ce o să-l apărăm? Cu praștia"?