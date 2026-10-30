Ucraina cere o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, după atacurile masive ale Rusiei. Cel puțin 20 de oameni au murit într-o zi

Echipe de salvare preiau un cetățean rănit grav într-un atac rusesc, Dnipro, 29 octombrie 2026. Sursa foto: Agerpres

Atacurile rusești au făcut multiple victime civile, joi, 29 octombrie, evenimente care au determinat Ucraina să ceară o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.

Ucraina a solicitat Consiliului de Securitate al ONU o şedinţă de urgenţă cu privire la atacul masiv al Rusiei cu rachete şi drone de joi asupra teritoriului ucrainean, în urma căruia au fost ucise cel puţin 20 de persoane, iar alte peste 80 au fost rănite, potrivit declaraţiei ministrului ucrainean de externe, Andrii Sibiga, citat de EFE.

„Au fost atacate clădiri rezidenţiale, infrastructuri civile şi instalaţii feroviare, ceea ce dovedeşte dispreţul flagrant al Rusiei pentru viaţa umană”, a afirmat Andrii Sibiga pe X, subliniind că atacurile au vizat regiuni din aproape toată Ucraina.

Rusia a ucis 15 persoane într-un atac asupra unui tren care staționa în gara din Dinpro

Ministrul ucrainean a menţionat printre oraşele afectate, Dnipro, situat în partea central-estică a Ucrainei, unde o dronă rusească a lovit un tren de călători ce staţiona în gară, provocând moartea a 15 persoane.

Alte trei persoane au fost ucise după ce o dronă rusească a lovit o clădire de locuinţe din oraşul Kremenciuk, în regiunea Poltava (centrul Ucrainei), iar două adolescente de 15 ani şi-au pierdut viaţa în Cernigău (nord) după un atac rusesc care a vizat zona centrală a oraşului în plină zi.

„Aceste atacuri constituie o altă încălcare flagrantă a dreptului internaţional şi a Cartei ONU”, a declarat Sibiga referitor la loviturile de joi.

Ucraina cere o presiune internațională mai mare asupra Rusiei

Ministrul ucrainean a acuzat Rusia că îşi foloseşte calitatea de membru permanent în Consiliul de Securitate al ONU pentru a împiedica acest organism să-şi îndeplinească mandatul.

Andrii Sibiga a solicitat o presiune internaţională mai puternică asupra Rusiei şi ajutor militar suplimentar pentru Ucraina, pentru a descuraja Moscova să efectueze mai multe atacuri de acest fel.

Ucraina solicită de obicei reuniuni de urgenţă ale Consiliului de Securitate al ONU după fiecare atac major rusesc în adâncul teritoriul său, departe de liniile frontului.

Rusia îşi foloseşte dreptul de veto pentru a împiedica Consiliul să adopte vreo rezoluţie cu privire la acest tip de acţiuni ale armatei sale, notează EFE.

Vineri, armata ucraineană ar fi întrerupt temporar atacurile asupra rafinăriilor petroliere rusești, după mai multe săptămâni de presiuni făcute de administrația președintelui american Donald Trump, conform unor surse familiarizate cu operațiunile militare, citate de The Wall Street Journal. Pauza ar putea dura până după alegerile americane din 3 noiembrie, potrivit Agerpres.