Cum se diferențiază AVC-ul ischemic de cel hemoragic. Dr. George Burlacu (SANADOR), când devine durerea de cap un semnal de alarmă

O pacientă care a suferit un AVC/rol ilustrativ. Sursa foto: Pexels

Dr. George Burlacu (SANADOR) a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, de câte tipuri este accidentul vascular cerebral și cum o durere de cap poate fi semnalul unui AVC.

Accidentul vascular cerebral poate fi de două tipuri, a explicat dr. George Burlacu (SANADOR), în exclusivitate pentru DCNews.

AVC-ul ischemic este provocat de blocarea unui vas de sânge, în timp ce AVC-ul hemoragic apare în urma ruperii acestuia.

„Avem două tipuri de accident vascular: este cel ischemic, adică cel în care un vas este blocat de un tromb, și cel hemoragic, în care un vas se sparge și eliberează sânge în țesutul din jur - uneori poate fi chiar dramatic - accidentele vasculare hemoragice au un debut brusc, de obicei, cu cefalee intensă, sindrom de hipertensiune craniană și pot merge ușor către comă și alte disfuncții severe”, a punctat dr. George Burlacu, medic specialist medicină de familie, cu competențe în asistență medicală de urgență prespitalicească și asistență medicală de urgență pentru structurile de primire a urgențelor, la Spitalul Clinic SANADOR.

Durerea de cap bruscă, un posibil semn al AVC-ului

Cefaleea severă poate fi semnalul unui AVC, fără alte simptome, dar „în stadii incipiente”, a explicat medicul. „Dacă este un accident vasculat ischemic, unde avem un vas blocat, dă rar durere de cap, cefalee. Un accident vascular hemoragic are debut brusc.

Să spunem că pacientul face un efort, se ridică brusc din pat, tușește o dată sau a mâncat sărat, i-a crescut tensiunea și s-a spart vasul de sânge. Vasul de sânge se sparge, de obicei, brusc, sângerarea este bruscă și mare din start. Și, atunci, pacientul o descrie ca cea mai mare durere din viața sa. Și așa ne gândim la un accident vascular cerebral hemoragic, care, de multe ori, merge și până la simptome severe”, a mai explicat dr. George Burlacu, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, pentru DCNews.