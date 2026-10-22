Pietrele urinare, tratate cu tehnologii tot mai performante. Dr. Mihai Dobra: Laserul a preluat conducerea / video

Dr. Mihai Dobra, medic primar în chirurgie urologică la Institutul Clinic Fundeni

Pietrele urinare pot fi eliminate astăzi cu ajutorul unor lasere moderne, care fac intervențiile mai rapide și mai eficiente decât erau în trecut. Dr. Mihai Dobra a explicat cum funcționează această tehnologie și de ce metodele mai vechi sunt folosite tot mai rar.

Dr. Mihai Dobra, medic primar în chirurgie urologică la Institutul Clinic Fundeni, a explicat că laserul de ultimă generație a înlocuit în mare parte tehnologiile ultrasonice în tratamentul pietrelor urinare, iar metoda mai veche cu unde de șoc (ESWL) este utilizată rar. Acesta a mai spus că prețul ureteroscopelor a scăzut foarte mult în ultimii ani și speră să se întâmple la fel și cu roboții folosiți în chirurgia robotică.

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„Dacă ne gândim la ultrasunete, erau dureri după ce se spărgea piatra pe măsură ce ea se elimina. Mai este folosită această tehnologie și în cazul HoLEP? Mai doare când elimină acele fragmente?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Sigur că paleta de indicație este destul de largă și aici, dar, în general, noi după intervenție remontăm un stent. Fragmentele litiazice în general sunt scoase în funcție de fragmentare sau de transformarea în praf. Dacă ați spus de ultrasonic, ultrasonicul este o altă formă de energie folosită în trecut. În momentul ăsta laserul a preluat conducerea.

Probabil vă gândeați la litotriția extracorporeală cu unde de șoc sau la abordul de energie prin fostele pionierate de ureteroscopie semirigidă, unde teaca respectivă și tija produceau o energie ultrasonică sau percutanatul care producea energie ultrasonică.

În momentul ăsta și-au pierdut din indicație. Inclusiv ESWL-ul și-a pierdut din indicație. Dacă până în anii 2000 reprezenta undeva la 70% din indicațiile pentru litiaza reno-ureterală, în momentul ăsta ESWL-ul își are din ce în ce mai mică ponderea de indicație”, a spus dr. Mihai Dobra.

Prețul a scăzut foarte mult. Sper ca prețul chirurgiei robotice să scadă la fel

„Prețul a scăzut foarte mult. Asta e motivul pentru care, în speranța de a ajuta pacienții, sper ca prețul chirurgiei robotice să scadă la fel cum s-a întâmplat cu ureteroscopia.

Dacă achiziționarea unui ureteroscop în 2010 - pentru că îmi aduc aminte de prețurile din 2010 când am început - era de zeci de mii de euro, în momentul ăsta prețul pe ureteroscop a scăzut teribil de mult.

Competiția chineză vine puternic din spate și vreau să vă spun că nu fac lucruri cu mult mai proaste sau mai inferioare tehnic față de cei care au făcut inovație și care au investit în cercetare și dezvoltare”, a spus dr. Mihai Dobra.

Producătorii chinezi câștigă teren în industria tehnologiilor medicale

Dr. Mihai Dobra a spus că Asia are un rol important în economia mondială, iar producătorii chinezi câștigă teren în industria tehnologiilor medicale, dar și a celei auto.

„Am văzut că ați fost recent în China la o universitate”, a completat Val Vâlcu.

„E o lume pe care trebuie s-o luăm în seamă și economia Asiei reprezintă mai bine de 50% din economia mondială. Sigur că și cei care produc tehnici medico-chirurgicale - lucru pe care îl putem vedea și în situația automobilistică actuală și tot ce se întâmplă pe stradă unde e o explozie a numărului de mașini venite din China - cam același lucru se întâmplă inclusiv în industria MedTech”, a spus dr. Mihai Dobra la DC News.