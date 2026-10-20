Avantajele chirurgiei robotice în patologiile urologice: Dr. Mihai Dobra: Avantaje față de operațiile clasice / video

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Chirurgia robotică vine cu o serie de avantaje față de operațiile clasice: tăieturi mai mici, recuperare mai rapidă și o precizie mai mare. Dr. Mihai Dobra a spus cum ajută tehnologia la tratarea afecțiunilor urologice.

Dr. Mihai Dobra, medic primar în chirurgie urologică la Institutul Clinic Fundeni, a explicat că operațiile urologice au evoluat mult datorită tehnologiei. Astăzi, chirurgia robotică, imaginile mai clare și laserele moderne îi ajută pe chirurgi să efectueze intervenții cu tehnici tot mai avansate, în beneficiul pacienților.

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„Patologia urologică este complexă. Dacă dorim să discutăm despre abordul diferitelor tipuri de patologii, paleta este destul de largă. Sigur că până deunăzi, majoritatea operațiilor aveau ca abord abordul clasic. Începând cu anii 2000, chirurgia robotică a crescut enorm. Pionieratul chirurgiei robotice a fost chirurgia laparoscopică, așa că tehnologia în urologie, mai abitir poate decât în alte specialități medico-chirurgicale, este extrem de importantă.

Acum, în chirurgia laparoscopică, imaginile au ajuns de la 4k până la 8k, deci maniera în care vedem ne ajută teribil de mult, iar tehnica chirurgicală este dedicată avantajului pacientului. Apoi dinamica e complexă: chirurgia robotică, lasere de tot tipul, lasere extrem de puternice - există un laser care se numește Holmium. Deci paleta tehnică își are amprenta importantă în abordul chirurgiei urologice”, a spus dr. Mihai Dobra.

Chirurgia robotică, mai precisă decât cea laparoscopică

Afecțiunile prostatei pot fi benigne - adenomul de prostată, și oncologice - cancerul de prostată. Dr. Mihai Dobra a explicat că, în cazul cancerului, tratamentul poate însemna hormonoterapie, radioterapie sau intervenție chirurgicală, iar chirurgia robotică oferă o precizie mai mare decât cea laparoscopică.

„În cazul bărbaților, cea mai frecventă intervenție chirurgicală este pentru prostată”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Da, sigur că da. Ne referim la adenomul de prostată, dar trebuie să împărțim patologia prostatică în două zone.

Patologia oncologică, cancerul de prostată biopsiat anterior cu indicație chirurgicală, pentru că nu tot cancerul de prostată se operează, este o entitate total diferită față de celelalte patologii.

Cancerul de prostată în tolba de tratament, ca să zic, așa, mai trivial, poate beneficia de hormonoterapie, de radioterapie, de chirurgie clasică, adică prostatectomia radicală în manieră deschisă, care înseamnă scoaterea completă a prostatei, a veziculelor seminale, are o componentă oncologică, dar și funcțională.

Când vorbim de funcțional înseamnă că pacientul la final trebuie să urineze și, în funcție de gradul de evoluție a cancerului, chirurgul, ca tehnică, abordează sau nu prezervarea de bandelete importante în funcția erectilă.

Abordul de cancer de prostată, mă refer la prostatectomie, poate să fie inclusiv laparoscopic, deși trendul occidental este din ce în ce mai mic, pentru că ceea ce chirurgia laparoscopică îți dă, îți dă mai puțin comparativ cu chirurgia robotică.

Articulațiile brațului robotic sunt mult mai complexe, așa că mișcările în interiorul pelvisului unde spațiul este extrem de restrâns vor fi mult mai abile prin intermediul chirurgiei robotice”, a spus dr. Mihai Dobra.

Inciziile sunt mai mici față de chirurgia cu abord deschis

Potrivit dr. Mihai Dobra, chirurgia robotică permite incizii mai mici și o spitalizare mai scurtă decât chirurgia deschisă.

„Sigur, incizia mai mică, spitalizare mai scurtă, dar poate că acest aspect de funcționalitate trebuie evidențiat și pus în față, comparativ cu ceea ce înseamnă chirurgia deschisă, unde se poate face și prezervarea de bandelete, dar cu o dificultate mult mai mare comparativ cu chirurgia robotică.

Nu gândim că acest robot face singur operația. Robotul este o interfață. Operația este făcută de medicul chirurg, așa că robotul ajută, dar principalul și cel care stă la consolă este medicul chirurg”, a spus dr. Mihai Dobra la DC News.