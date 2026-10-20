Adenomul de prostată, tratat printr-o tehnologie laser de ultimă generație la Fundeni. Dr. Mihai Dobra: Pacientul pleacă acasă în scurt timp / video

Dr. Mihai Dobra, medic primar în chirurgie urologică la Institutul Clinic Fundeni,

Din articol Cum acționează laserul în cazul litiazei

O tehnologie laser de ultimă generație, cu o putere de 120 W, a fost folosită în premieră la Institutul Clinic Fundeni pentru intervenții de tip HoLEP, o metodă minim invazivă de tratare a adenomului de prostată.

Dr. Mihai Dobra, medic primar în chirurgie urologică la Institutul Clinic Fundeni, a explicat că, prin această tehnică, țesutul prostatic mărit este îndepărtat fără incizii, iar pacientul poate pleca acasă în două zile.

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„Noua tehnologie HoLEP ne-a parvenit de curând prin procurarea unui laser de mare putere, un laser de 120 W, un laser pe care noi îl folosim în chirurgia litiazei. El nu este dedicat doar chirurgiei prostatice minim invazive, ci și chirurgiei pietrelor prin diferite tipuri de abord: percutanat, ureteroscopic.

Ei bine, au trecut două săptămâni de când, în premieră, la Institutul Clinic Fundeni, am făcut prima operație de HoLEP, și anume enucleere prostatică cu o fibră laser care practic, interpusă între zona de prostată adenomatoasă, respectiv capsulă, se enuclează ca o portocală. Ulterior, în urma enucleierii componentei adenomatoase prostatice, ea este aruncată sau împinsă în vezica urinară și, printr-un aparat care se numește morselator, este extrasă fără nicio incizie, pe căi naturale. Pacientul pleacă acasă în scurt timp. În două zile pacientul este acasă.

Subliniez pionieratul în tehnica HoLEP, în Institutul Clinic Fundeni, unde încercăm să ne antrenăm în această tehnică și să avem proctorat în sensul enucleierii pentru adenom”, a spus dr. Mihai Dobra.

„De ce nu ar merge și în cazul carcinomului?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Să știți că nu sunteți primul care își pune întrebarea asta. Am înțeles că la Tel Aviv s-au încercat abordurile și în acest tip de patologie, cancerele localizate. Din punctul meu de vedere, nu-i găsesc nici măcar pe viitor o folosire în cancerul de prostată”, a spus dr. Mihai Dobra.

Cum acționează laserul în cazul litiazei

Dr. Mihai Dobra a explicat că laserul de 120 W sparge pietrele de la rinichi mai rapid și mai eficient decât tehnologiile mai vechi. În peste 95% din cazuri, medicii ajung la pietre prin căile naturale, fără tăieturi.

„Pentru litiază face minuni. Trecerea de la un laser de 35 W / 60 W ulterior la 120 W este ca și cum ai plecat de la un televizor monocrom, cum era televizorul Diamant, la 4K. Deci te duci într-o altă lume.

Laserul face ceea ce noi numim dusting, adică o transformă în fragmente de foarte mici dimensiuni sau fragmentează în bucăți foarte mari. Are o componentă de efect, care se numește efectul Moses, adică lovește piatra în două puncte în același impuls, ceea ce face ca productivitatea de spargere a pietrei să fie mult mai mare, comparativ cu tehnicile de laser anterioare, inclusiv de la competitori.

Cum se ajunge la piatră? Prin orificiile naturale. Nu necesită bisturiu. Noi putem să ajungem ori prin piele, unde abordul percutanat se poate face, dar, de cele mai multe ori, într-o pondere de peste 95%, folosim orificiile naturale, adică prin uretră, vezică, ureter și apoi operăm ca prin gaura cheii în interiorul rinichiului cu o cameră. Pacientul este anesteziat, nu simte nimic, iar în interior se fragmentează piatra sau se scot bucăți sau se transformă piatra într-un praf.

Există și o tehnică. Noi avem și niște teci de absorbție pe care le conectăm la un aspirator, iar fragmentele litiazice putem să le extragem pe tecile respective de absorbție. (...)

Noi vedem ceea ce facem în secunda respectivă printr-o cameră proiectată la un monitor. Așa că operăm în interiorul rinichiului cu un instrument extrem de fin, cu un instrument digital care ne proiectează imaginea pe un monitor”, a spus dr. Mihai Dobra la DC News.